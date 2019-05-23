Происшествия

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра АбызоваРБК 06:20

В ходе следственных действий в московской квартире бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова было обнаружено наркотическое вещество. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в четверг, 23 мая, решает вопрос о продлении ареста Абызову.
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Что произошло за день: четверг, 23 мая

Интерфакс13:30

В квартире бывшего министра Михаила Абызова нашли наркотики

РИА Новости12:31

Адвокат Абызова прокомментировал ситуацию с наркотиками в квартире экс-чиновника

RT на русском09:35

Адвокат заявил, что у следствия нет претензий к Абызову по факту обнаружения наркотиков

ТАСС09:43

Адвокат заявил об отсутствии у СК претензий к Абызову из-за наркотиков

РБК10:10

В квартире, где проходили обыски по делу М.Абызова, нашли 0,8 гр. наркотиков

Агентство Москва09:39

Следствие не предъявляет Абызову претензий по факту обнаружения наркотиков

Говорит Москва09:41
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