Происшествия
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра АбызоваРБК 06:20
В ходе следственных действий в московской квартире бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова было обнаружено наркотическое вещество. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в четверг, 23 мая, решает вопрос о продлении ареста Абызову.
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Эксперты проанализировали данные более 400 тысяч человек и заметили, что даже одна-две порции алкоголя (например, красного вина) четыре раза в неделю увеличивают риск преждевременной смерти на 20%.
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