Происшествия

В квартире экс-министра Абызова обнаружили наркотикиЮжный Федеральный 11:11

Наркотики были обнаружены следствием в квартире Михаила Абызова, ныне экс-министра открытого правительства. Соответствующую информацию приводит Сергей Степанов - следователь по особо важным делам. Он поведал об этом в Москве в Басманном суде.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что произошло за день: четверг, 23 мая

Интерфакс13:30

Следствие не предъявляет Абызову претензий по факту обнаружения наркотиков

Говорит Москва09:41

Адвокат Абызова прокомментировал ситуацию с наркотиками в квартире экс-чиновника

RT на русском09:35

Адвокат заявил, что у следствия нет претензий к Абызову по факту обнаружения наркотиков

ТАСС09:43

Адвокат заявил об отсутствии у СК претензий к Абызову из-за наркотиков

РБК10:10

В квартире, где проходили обыски по делу М.Абызова, нашли 0,8 гр. наркотиков

Агентство Москва09:39

В квартире бывшего министра Михаила Абызова нашли наркотики

РИА Новости12:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Хоккей

Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:26
Происшествия

В Воронеже аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера

Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Звездная пара Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. 23 мая Потап и Каменских поженились. Об этом сообщила певица в своем Instagram.
Обновлено в 06:22
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено в 11:58
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Политика

Илон Маск может не знать о стоимости своих ракет, заявил Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предположил, что глава компании SpaceX Илон Маск не знает о реальной стоимости своих ракет.
Обновлено в 13:42
Здоровье

Брянским потребителям молока грозит опасная инфекция

Специалисты брянской лаборатории обнаружили кишечную палочку в молоке. Потребителям этого продукта грозили опасные инфекционные заболевания.
Обновлено в 13:44
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Футбол

Президент ФИФА поблагодарил Путина словами «Слава России»

Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.
Обновлено в 08:02
Политика

Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля

Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Рогозин исключил создание Россией военных орбитальных станций

Россия не планирует создание боевой орбитальной станции по типу советских станций серии "Алмаз", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопросы студентов в МГУ.
Обновлено в 13:57
Политика

Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и Донбассу

Лидер ЛДПР посоветовал вынести на всенародное голосование вопросы о Донбассе и Крыме Так, он предлагает поинтересоваться у народа, согласен ли он, что эти регионы вышли из состава Украины и воссоединились с РФ, и нужно ли решать ситуацию военным путем для их возвращения.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Экономика

Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны

Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 12:18
Политика

Законопроекты Зеленского попадут в Раду после формирования большинства

Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Раду обещанные в ходе избирательной компании законопроекты, но только после того, как там сформируется большинство его единомышленников.
Обновлено в 08:31
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Обновлено в 08:14
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено в 13:05
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Три поезда застряли в тоннеле московского метро

Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Здоровье

Диетолог рассказала, можно ли пить воду во время еды

Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 08:39
Гаджеты

Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций человека

Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода

После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Политика

Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши

Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.
Обновлено в 14:12
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Михаила АбызоваБольше новостей по теме
Главное