Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотикиРИА Новости 06:09

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов. Об этом он рассказал в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста Абызова.
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В квартире Абызова были обнаружены наркотики

ТАСС06:27

Следователь: в квартире экс-министра Михаила Абызова при обысках нашли наркотики

Новая газета06:21

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

РИА Новости06:09

СКР: при обыске у Михаила Абызова нашли наркотики

Коммерсантъ06:20

В квартире экс-министра Абызова были найдены наркотики

Интерфакс06:19

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра Абызова

РБК06:20

В квартире бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова были найдены наркотики

Эхо Москвы06:31
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Политика

Саакашвили просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство.
Обновлено вчера в 15:37
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

В продаже новый кроссовер Renault Arkana появится летом этого года.
Обновлено в 06:20
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Политика

В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви

Обновлено вчера в 22:17
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Общество

«Макдоналдс» открыл в Швеции ресторан для пчел

«Макдоналдс» построил в Швеции миниатюрную версию своего заведения для пчел. Это полноценный улей под названием McHive, пишет AdWeek.
Обновлено вчера в 14:58
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Финансы

Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%

Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Армия Сирии предупредила жителей Идлиба о начале военной операции

Сирийская армия начала разбрасывать с вертолетов листовки с обращением к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед стартом масштабной военной операции по ее освобождению от террористов, передает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета al-Watan.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже

Обновлено вчера в 20:36
Кино

Травмированного на съемках «Джеймса Бонда» Дэниела Крэйга прооперируют

Обновлено в 04:25
Технологии

В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Политика

Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде

Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Наука

Российские ученые доказали, что «программа старения» существует

Российские ученые из Лаборатории моделирования биологических систем МФТИ в сотрудничестве с коллегами из Медицинского университета Арканзаса (США) провели исследования, по результатам которого установили наличие генетической программы, способной управлять процессом старения живых организмов.
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Авто

Глава Ford Sollers Адиль Ширинов назначен гендиректором УАЗа

До назначения в СП Ford Sollers Адиль Ширинов занимал должности заместителя гендиректора, а также коммерческого директора компании "СОЛЛЕРС" и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

8-летний сын Виктории Толстогановой стал стилистом

Иван удивил маму своими талантами. Виктория Толстоганова рассказала, что неожиданно для нее ее сын Иван вырос настоящим модником.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты

Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Кино

Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито

Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31
Спорт

Медведева рассказала о желании начать заниматься йогой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в своем Инстаграме.
Обновлено в 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Михаила АбызоваБольше новостей по теме
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