Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотикиВедомости 07:01
В квартире бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова нашли наркотики. Об этом сообщил следователь в Басманном суде на заседании о продлении меры пресечения бывшему чиновнику, передает ТАСС.
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Экс-министр М.Абызов во время пребывания в СИЗО перевел 60 млн руб. сыну и жене
Агентство Москва07:26
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Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю
Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Наука
Составлена карта всех грибов на земле
Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский инициирует референдум о диалоге с Россией
Референдум о формате переговорного процесса с Россией инициирует украинский президент Владимир Зеленский, сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан 21 мая в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено 21 мая в 16:27
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть для Белоруссии
О готовности поставлять нефть Минску объявил посол Казахстана в Белоруссии Ермухамет Ертысбаев.
Обновлено в 07:08
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Экономика
Медведев заявил о росте качества исполнения госпрограмм
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что качество исполнения госпрограмм в 2018 году выросло, три четверти показателей были достигнуты.
Обновлено в 07:25
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Гаджеты
«Ноутбук хаоса» с набором вирусов оценили в 1 млн 130 тысяч долларов
В скором времени пройдет необычный аукцион, а его главным лотом станет так называемый «ноутбук хаоса».
Обновлено вчера в 12:27
Культура
Липницкая высказалась об участии в ледовом шоу в Японии
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Юлия Липницкая примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen в японском городе Йокогаме.
Обновлено в 07:20
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Политика
Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск
Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ.
Обновлено в 04:29
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика
Иван Цецерский оставил пост главы Пскова
Иван Цецерский сегодня, 23 мая, сложил с себя полномочия главы Пскова, которым руководил 18 лет.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Донецкие военные взяли в плен восемь украинских солдат
ИА «Ореанда-Новости» Представители командования украинской армии заявили, что Народная милиция Донецкой Народной Республики задержала восемь военнослужащих.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире, откуда выехали его вдова и сын
Ирина уже поменяла в квартире замки, поэтому самостоятельно попасть обратно невестка не сможет.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка
Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.
Обновлено вчера в 11:10
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Наука
Побит рекорд температуры для сверхпроводимости
Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
Онколог рассказал, как правильно загорать
Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Правительственную улицу Лондона закрыли из-за подозрительного предмета
Правительственная улица Лондона Уайтхолл закрыта из-за обнаружения подозрительного предмета.
Обновлено в 07:48
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Авто
На УАЗе сменился генеральный директор
На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) на должность генерального директора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 07:15
Футбол
Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров
Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52