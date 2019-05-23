Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотикиВедомости 07:01

В квартире бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова нашли наркотики. Об этом сообщил следователь в Басманном суде на заседании о продлении меры пресечения бывшему чиновнику, передает ТАСС.
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В квартире бывшего министра Михаила Абызова нашли наркотики

РИА Новости12:31

Адвокат Абызова заявил, что у следствия нет претензий по поводу наркотиков в квартире

Интерфакс09:41

Следствие не предъявляет Абызову претензий по факту обнаружения наркотиков

Говорит Москва09:41

Адвокат заявил, что у следствия нет претензий к Абызову по факту обнаружения наркотиков

ТАСС09:43

Адвокат заявил об отсутствии у СК претензий к Абызову из-за наркотиков

РБК10:10

В квартире, где проходили обыски по делу М.Абызова, нашли 0,8 гр. наркотиков

Агентство Москва09:39

Адвокат Абызова прокомментировал ситуацию с наркотиками в квартире экс-чиновника

RT на русском09:35
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Суд продлил арест экс-министру Абызову

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