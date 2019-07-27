Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыскиВести.Ru вчера в 17:12
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
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