Происшествия

В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублейСтолица С 17 мая в 09:39

В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом рассказал «Росбалт», ссылаясь на свои источники в спецслужбе.
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У полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова изъяли наличные и драгоценности на 12 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 01:30

У полковников ФСБ обнаружили ценности на 12 млрд рублей

Газета.Ru17 мая в 21:47

Драгоценности, элитные часы, доллары и евро: как полковник ФСБ хранил свои миллиарды

URA.Ru17 мая в 09:37

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Коммерсантъ17 мая в 10:17

«Коммерсантъ» узнал об изъятии 12 млрд руб. у полковников ФСБ

РБК17 мая в 09:00

СМИ: у арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

РИА Новости17 мая в 10:34

Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ

Lenta.ru17 мая в 09:07
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У полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

Вести.UZ17 мая в 09:41
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Культура

В Брянске выступил Константин Райкин

По сообщению «Брянского рабочего», народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин порадовал своим выступлением брянских зрителей в рамках Международного славянского фестиваля «Театр+», который проходит в рамках нацпроекта «Культура».
Обновлено в 03:11
Общество

Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»

Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.
Обновлено 17 мая в 06:43
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Политика

Зеленский пообещал «создать неудобства» Раде

Обновлено вчера в 13:12
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено 17 мая в 20:48
Гаджеты

Базовая частота прототипа серверного 32-ядерного CPU AMD Epyc нового поколения — 1,7 ГГц

Как известно, AMD несколько изменила планы, так что в третьем квартале мы получим сразу и настольные семинанометровые CPU Ryzen, и серверные семинанометровые CPU Epyc, хотя вторые должны были выйти существенно раньше.
Обновлено вчера в 14:44
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички

Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Общество

Племянница Скрипаля обещает публиковать в соцсетях книгу о дяде

Первые страницы книги Виктория пообещала опубликовать в Facebook и «Вконтакте» 1 июня.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено 17 мая в 05:57
Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
Происшествия

В Приморье семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Обновлено вчера в 22:28
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Обновлено в 02:51
Футбол

«О чем на самом деле пел Сергей Лазарев». Шутка «Динамо» о Евровидении

О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на #Eurovision2019 pic.twitter.com/6E2ne28vfo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 мая 2019 г. На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).
Обновлено вчера в 21:42
Единоборства

Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова

В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов

В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Железнодорожную часть Крымского моста откроют досрочно

Министр транспорта Евгений Дитрих выступил с заявлением перед журналистами, рассказав, что железнодорожная часть Крымского моста откроется досрочно.
Обновлено вчера в 12:35
Музыка

Лазарев считает, что не подвел Россию

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Музыка

Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле

Обновлено вчера в 17:49
Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

В Уфе найдена мертвой пропавшая 43-летняя женщина

Обновлено в 03:26
Общество

Радий Хабиров отказался работать с местным потребнадзором

Врио Главы Башкирии Радий Хабиров резко раскритиковал работу республиканского Управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:07
Наука

Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено 17 мая в 10:19
Игры

Продажи Minecraft превысили 176 млн копий

Единственным серьёзным конкурентом гиганта Microsoft остаётся Grand Theft Auto V, тираж которой недавно достиг 110 млн копий.
Обновлено 17 мая в 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
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