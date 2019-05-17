Происшествия
В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублейСтолица С 17 мая в 09:39
В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом рассказал «Росбалт», ссылаясь на свои источники в спецслужбе.
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Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
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Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска
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Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
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Происшествия
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Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
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Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановить
По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
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По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
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Обновлено в 04:41
Общество
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Политика
«Крестной матерью» ледокола «Урал» станет Набиуллина, сообщил источник
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SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика
Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили
Ранее Саакашвили посоветовал новоизбранному президенту Украины отказаться от переговоров с Россией.
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Футбол
Назван претендент на пост главного тренера «Ювентуса»
Стало известно имя основного претендента на пост главного тренера туринского "Ювентуса", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:39
Футбол
«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани
Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым
Обновлено вчера в 08:15
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
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Политика
Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
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Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье
Сельдерей может вызывать приступы подагры и отложение камней
Щавелевая кислота в составе может вызвать отложение камней и приступы подагры.
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Авто
Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом
Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
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Музыка
Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле
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Происшествия
На Урале 12-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле
В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
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С 20 мая определение килограмма изменится и будет основано не на физическом эталоне, а будет вычисляться при помощи константы, что особо значимо для осуществления точных исследований.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Авто
Названы апрельские бестселлеры Suzuki в России
Обновлено в 03:17