Происшествия

В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублейСтолица С 17 мая в 09:39

В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом рассказал «Росбалт», ссылаясь на свои источники в спецслужбе.
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«Коммерсантъ» узнал об изъятии 12 млрд руб. у полковников ФСБ

РБК17 мая в 09:00

У полковников ФСБ обнаружили ценности на 12 млрд рублей

Газета.Ru17 мая в 21:47

СМИ: у арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

РИА Новости17 мая в 10:34

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Коммерсантъ17 мая в 10:17

У полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова изъяли наличные и драгоценности на 12 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 01:30

Драгоценности, элитные часы, доллары и евро: как полковник ФСБ хранил свои миллиарды

URA.Ru17 мая в 09:37

Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ

Lenta.ru17 мая в 09:07
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Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Шоу-бизнес

Банщикова не стала скрывать морщинки на новом снимке для Instagram

Обновлено в 03:21
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.
Обновлено в 03:11
Общество

Волга небывало обмелела от Казани до Камышина

Средства массовой информации городов, расположенных на Волге, сообщают: великая русская река обмелела так, что обнажились ранее затопленные водохранилищами исторические участки.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика

Названы европейские страны, в которые россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Литву, Эстонию, Молдавию и Люксембург, сообщает сервис Aviasales на основе анализа бронирования авиабилетов в европейские страны за январь-апрель текущего года.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве

Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
Обновлено в 02:56
Общество

Baijiahao (Китай): как русские — «воинственный народ» — пьют чай? Такое вы никак не могли себе представить! (Baijiahao)

Величественный Кремль и другие исторические здания представляют собой квинтэссенцию мудрости русского народа.
Обновлено в 02:00
Политика

Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.
Обновлено 17 мая в 13:45
Здоровье

Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановить

По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 01:35
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Транспорт

В России временно ограничат движение грузовиков по трассам

С 20 мая по 31 августа при значениях дневной температуры свыше 32 градусов тепла в России вводится ограничение для проезда большегрузного транспорта в дневное время.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Сильный пожар произошел в районе вокзала в Южно-Сахалинске

Обновлено в 04:18
Общество

Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях

Обновлено вчера в 16:28
Политика

«Крестной матерью» ледокола «Урал» станет Набиуллина, сообщил источник

Обновлено вчера в 20:23
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика

Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили

Ранее Саакашвили посоветовал новоизбранному президенту Украины отказаться от переговоров с Россией.
Обновлено в 04:54
Футбол

Назван претендент на пост главного тренера «Ювентуса»

Стало известно имя основного претендента на пост главного тренера туринского "Ювентуса", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:39
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе капитана команды Компани

Защитник и капитан английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Венсан Компани покинет команду после 11 лет игры в составе команды.
Обновлено в 04:34
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым

Обновлено вчера в 08:15
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Политика

Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Петр Порошенко наградил спецпредставителя США по вопросам Украины орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье

Сельдерей может вызывать приступы подагры и отложение камней

Щавелевая кислота в составе может вызвать отложение камней и приступы подагры.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом

Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
Обновлено в 02:20
Музыка

Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле

Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

На Урале 12-летний школьник разбился насмерть на квадроцикле

В Нижнесергинском районе произошла трагедия: 12-летний мальчик разбился на мотовездеходе.
Обновлено в 04:19
Наука

С 20 мая изменится определение эталона килограмма

С 20 мая определение килограмма изменится и будет основано не на физическом эталоне, а будет вычисляться при помощи константы, что особо значимо для осуществления точных исследований.
Обновлено вчера в 09:50
Общество

Бутина записала видеообращение в тюрьме

Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Авто

Названы апрельские бестселлеры Suzuki в России

Обновлено в 03:17
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