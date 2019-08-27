Экономика
РИА НовостиВ «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
Как отмечается в докладе, проблема так называемой "кадровой ямы" является одной из главных проблем на рынке труда. По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллион человек, лишь усугубляя ситуацию.
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с чего всё началось
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.РИА Новостивчера в 17:33
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В России более 30 миллионов человек выполняют работу, не обладая нужной квалификацией
ФедералПрессвчера в 09:54
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Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
Строительство «Северного потока-2» вышло на финальную стадию
Военное обозрение вчера в 09:25
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2019 года по версии журнала Forbes.
REGNUM вчера в 14:17
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru вчера в 08:24
Происшествия
Сильный ливень во Владивостоке заливает улицы и приводит к сходу селей
Утро вторника во Владивостоке началось с сильного ливня, который уже вызвал перекрытие некоторых дорог из-за схода селей, а потоки воды на городских улицах мешают горожанам как ездить, так и ходить.
ТАСС вчера в 23:01
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Происшествия
В США двое детей погибли в ДТП с участием угнанной полицейской машины
В Соединенных Штатах в результате дорожно-транспортного происшествия с участием угнанного полицейского автомобиля погибли двое детей, еще как минимум десять человек пострадали, сообщает CBS.
REGNUM 01:17
Гаджеты
Иск GlobalFoundries к TSMC ставит под угрозу импорт продуктов Apple и NVIDIA в США и Германию
Если учесть, что GlobalFoundries требует запретить импорт соответствующих продуктов в США и Германию, то NVIDIA рискует всем ассортиментом современных графических процессоров.
3DNews 00:45
Общество
Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время
Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.
RT на русском вчера в 20:55
Футбол
Хавбек «Реала» Хамес получил травму
Матч ТВ вчера в 11:09
Общество
В резюме россиян появится новый пункт
На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Lenta.ru 00:20
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН 25 августа в 12:33
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском вчера в 13:49
Политика
В России решили судиться с Boeing
В июле стало известно, что ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
Lenta.ru вчера в 21:39
Армия и оружие
Российская армия проводит крупнейшие учения на юге России
Военное дело вчера в 08:40
Общество
AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо
Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, наряды которой носили бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Деми Мур, умерла в США в возрасте 59 лет.
ТАСС вчера в 17:45
Армия и оружие
Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты
РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Pravda.Ru вчера в 07:52
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Общество
На Мадрид обрушились ливни с градом: потоки воды уносят машины
Больше всего пострадал район Арганда-дель-Рей — там сильные потоки воды смывали припаркованные машины и затапливали помещения.
Вести.Ru вчера в 23:45
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Наука
Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем
Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru вчера в 05:07
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.
Слово и Дело вчера в 22:54
Гаджеты
Google представит Android 10 3 сентября
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.
OAnews вчера в 07:28