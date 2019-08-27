Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян

Как отмечается в докладе, проблема так называемой "кадровой ямы" является одной из главных проблем на рынке труда. По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллион человек, лишь усугубляя ситуацию.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось

В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян

"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.
РИА Новостивчера в 17:33

Подробнее о событии

Экономисты подсчитали число россиян, попавших в «кадровую яму»

URA.Ru00:50

В России более 30 миллионов человек выполняют работу, не обладая нужной квалификацией

ФедералПрессвчера в 09:54

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

Коммерсантъвчера в 22:30

Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян

РБКвчера в 18:13

В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян

РИА Новостивчера в 17:33

В России в «квалификационную яму» попадают почти 34 млн человек

RT на русском01:02

Эксперты: почти 34 млн россиян находятся в «квалификационной яме»

ТАССвчера в 08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика

Строительство «Северного потока-2» вышло на финальную стадию

Военное обозрение вчера в 09:25
Теннис

Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт возглавила список самых высокооплачиваемых певиц 2019 года по версии журнала Forbes.
REGNUM вчера в 14:17
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Политика

Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами

Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru вчера в 08:24
Происшествия

Сильный ливень во Владивостоке заливает улицы и приводит к сходу селей

Утро вторника во Владивостоке началось с сильного ливня, который уже вызвал перекрытие некоторых дорог из-за схода селей, а потоки воды на городских улицах мешают горожанам как ездить, так и ходить.
ТАСС вчера в 23:01
Кино

Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»

Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Общество

Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Происшествия

В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже

Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Происшествия

В США двое детей погибли в ДТП с участием угнанной полицейской машины

В Соединенных Штатах в результате дорожно-транспортного происшествия с участием угнанного полицейского автомобиля погибли двое детей, еще как минимум десять человек пострадали, сообщает CBS.
REGNUM 01:17
Гаджеты

Иск GlobalFoundries к TSMC ставит под угрозу импорт продуктов Apple и NVIDIA в США и Германию

Если учесть, что GlobalFoundries требует запретить импорт соответствующих продуктов в США и Германию, то NVIDIA рискует всем ассортиментом современных графических процессоров.
3DNews 00:45
Общество

Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время

Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.
RT на русском вчера в 20:55
Футбол

Хавбек «Реала» Хамес получил травму

Матч ТВ вчера в 11:09
Общество

В резюме россиян появится новый пункт

На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Lenta.ru 00:20
Происшествия

Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

РБК вчера в 16:24
Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН 25 августа в 12:33
Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.
RT на русском вчера в 13:49
Политика

В России решили судиться с Boeing

В июле стало известно, что ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
Lenta.ru вчера в 21:39
Армия и оружие

Российская армия проводит крупнейшие учения на юге России

Военное дело вчера в 08:40
Общество

AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо

Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, наряды которой носили бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Деми Мур, умерла в США в возрасте 59 лет.
ТАСС вчера в 17:45
Армия и оружие

Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты

РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Pravda.Ru вчера в 07:52
Политика

Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе

Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Общество

На Мадрид обрушились ливни с градом: потоки воды уносят машины

Больше всего пострадал район Арганда-дель-Рей — там сильные потоки воды смывали припаркованные машины и затапливали помещения.
Вести.Ru вчера в 23:45
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Наука

Жестоко убитый 1400 лет назад пикт мог быть королем или вождем

Убитый с жестокостью около 1400 лет назад пикт, скелет которого был обнаружен исследователями на территории северо-востока Шотландии несколько лет назад, мог при жизни быть королем или вождем, информирует BBC.
Ugpressa.ru вчера в 05:07
Политика

Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Шоу-бизнес

Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.
Слово и Дело вчера в 22:54
Гаджеты

Google представит Android 10 3 сентября

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.
OAnews вчера в 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное