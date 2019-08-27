Экономика
РИА НовостиВ «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
Как отмечается в докладе, проблема так называемой "кадровой ямы" является одной из главных проблем на рынке труда. По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллион человек, лишь усугубляя ситуацию.
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с чего всё началось
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.РИА Новостивчера в 17:33
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В России более 30 миллионов человек выполняют работу, не обладая нужной квалификацией
ФедералПрессвчера в 09:54
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Здоровье
Во ФСИН предложили передать тюремную медицину в ведение Минздрава
Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко предложил инициировать передачу тюремной медицины в ведение Минздрава.
РБК 01:36
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Следственный отдел по городу Анапы возбудил уголовное дело в отношении двоих сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД, подозреваемых в надругательстве над 17-летней девушкой.
Газета.Ru вчера в 15:18
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Политика
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны-члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.
РИА Новости вчера в 22:36
Армия и оружие
Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт
В России создадут новый региональный самолёт вместимостью 9–14 человек на замену устаревшему Ан-2 («Кукурузнику»).
News.ru 24 августа в 21:04
Игры
Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса
В ролике показано почти полчаса игрового процесса. Наш главный герой — уже знакомый Эйден Колдуэлл.
Игромания.ру вчера в 15:15
Политика
В Кремле анонсировали темы встречи Путина и Эрдогана
Известия вчера в 08:52
Общество
AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо
Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, наряды которой носили бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Деми Мур, умерла в США в возрасте 59 лет.
ТАСС вчера в 17:45
Авто
В Сети вспомнили о советском лимузине ЗиЛ-4102
Для основы в 1985 году был приобретен новый Rolls-Royce Silver Spirit, а уже в 1988 году шестой цех ЗИЛа изготовил 2 опытных образца ЗИЛ-4102 чёрного и золотистого цвета.
SpeedMe вчера в 23:18
Здоровье
Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин
По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Эхо Москвы вчера в 06:03
Общество
В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов
В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуированы восемь человек.
RT на русском вчера в 21:35
Общество
Во Владивостоке приводят в порядок улицы после сошедших селей
Рабочие убирают с улиц Владивостока сошедшие из-за ливня сели и поваленные деревья, сообщает мэрия.
РИА Новости 01:26
Футбол
Черчесов огласил список сборной на отбор Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru вчера в 09:27
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости вчера в 16:41
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия вчера в 10:28
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от американки Серены Уильямс в первом круге стартовавшего в Нью-Йорке турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 20:49
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество
Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа
Ведомости вчера в 11:19
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к отправке космонавтов на Луну
Государственная корпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
Pravda.Ru 01:35
Общество
В резюме россиян появится новый пункт
На портале «Работа в России» в резюме для поиска работы появится новая графа — участие в волонтерских программах.
Lenta.ru 00:20
Футбол
Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»
Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3). Чемпионат России.
Спорт-Экспресс вчера в 13:30
Кино
Итоги круглого стола: российскому кино быть на больших экранах
Участники и организаторы кинофестиваля собрались за круглым столом в конференц-зале Областной библиотеки имени Крупской.
Вестирама.ру 00:59
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Edition
Ранее китайский производитель объявил о том, что World of Warcraft выйдет на смартфонах Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 10:08
Общество
Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes
Американская исполнительница Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes.
ТАСС вчера в 11:19
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26