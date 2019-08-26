Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян

Как отмечается в докладе, проблема так называемой "кадровой ямы" является одной из главных проблем на рынке труда. По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллион человек, лишь усугубляя ситуацию.
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с чего всё началось

В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян

"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.
РИА Новостивчера в 17:33

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Почему почти половина российских работников заняты не своим делом

Ведомостивчера в 17:53

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

Коммерсантъвчера в 22:30

Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян

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В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян

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ПРАЙМвчера в 17:16

Эксперты: почти 34 млн россиян находятся в «квалификационной яме»

ТАССвчера в 08:59
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В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321

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В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
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Песков прокомментировал увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

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Политика

Самолет МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 стартовал 27 августа в подмосковном Жуковском Российский ближне - и среднемагистральный самолет нового поколения МС-21-300 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС, передает РИА Новости.
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Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
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Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
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На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

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Политика

FP объяснил значимость визита Болтона в Белоруссию

Хербст заявил о значимости визита Болтона, но призвал не переоценивать его, поскольку американская сторона не во всем поддерживает Минск.
Газета.Ru 07:32
Общество

Москвичам пообещали летнюю погоду осенью

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Пельмень Кондольский из Троицка собирается сменить имя

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Против Абызова возбудили новое уголовное дело

В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
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Слуцкий выступил за расширение контактов с конгрессом США

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя ситуацию с сенатором из США Роном Джонсоном, выступил за расширение контактов с американским конгрессом на взаимоуважительной основе.
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Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

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Сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду

Спикер добавил, что следователи заблокировали работу компьютерного центра и запретили входить в помещение, а также заблокировали систему сенсорных кнопок для голосования.
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В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

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Газета.Ru вчера в 14:39
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Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
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Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.
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Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%

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На МАКСе показали вертолет в стиле Aurus

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Недавно стало известно, что Ивлеева просит за заказной пост около миллиона рублей.
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Роман Гриценко прилетел на Бали для участия в шоу «План Б»

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