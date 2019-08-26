Общество
РИА НовостиВ «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
Как отмечается в докладе, проблема так называемой "кадровой ямы" является одной из главных проблем на рынке труда. По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллион человек, лишь усугубляя ситуацию.
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с чего всё началось
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.РИА Новостивчера в 17:33
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Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Общество
Пять новых островов появились в России
На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике группа Северного флота обнаружила пять новых островов в Карском море, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу флота.
Газета.Ru 09:21
Шоу-бизнес
Жена Никиты Михалкова тепло поздравила внучку с 17-летием
Жена известного кинорежиссера, актера, сценариста и продюсера Никиты Михалкова решила поделиться с поклонниками своей радостью.
Летидор 06:15
Экономика
Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
Общество
Жительница Екатеринбурга обнаружила свое фото на образце надгробия
Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина случайно обнаружила в одном из фотосалонов города свою фотографию на образце надгробия.
Вечерняя Москва 08:02
Происшествия
Не дождалась помощи: пенсионерка умерла возле больницы в Севастополе
67-летняя жительница Севастополя умерла на скамейке рядом с городской больницей, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 09:23
Политика
Путин угостил Эрдогана вологодским мороженым на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана российским мороженым.
РЕН ТВ 09:22
Общество
Кузнецова нашла массовые нарушения при организации питания в школах
При проверке качества питания в образовательных учреждениях были выявлены нарушения нормативов в нескольких тысячах школ и детских садов, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
РБК 07:54
Авто
Новый Land Rover Defender заметили на съёмках «бондианы»
Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».
Автоновости дня 01:52
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 13:11
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».
REGNUM 09:21
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Транспорт
В Волгограде началось строительство объездной дороги
В обсуждении первого этапа приняли участие губернатор Андрей Бочаров, помощник президента Игорь Левитин, председатель комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев, руководитель федерального дорожного агентства Андрей Костюк и начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.
Волга-Каспий 04:55
Спорт
Логинов сообщил, что подпишет контракт с СБР
Биатлонист Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом 27 августа сообщает «Матч ТВ».
REGNUM 07:26
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.
Вечерняя Москва 07:06
Армия и оружие
Китай может рассмотреть покупку российских Су-57
Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".
Газета.Ru 03:25
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Общество
Пельмень Кондольский из Троицка собирается сменить имя
Сегодня, 27 августа, 19-летний Пельмень Кондольский рассказал журналисту «Челябинск Сегодня», что планирует вернуть своё старое имя и снова стать Ромой Грошевым.
Челябинск Сегодня 04:43
Армия и оружие
Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.
iReactor вчера в 14:21
Наука
Прием пищи до 21:00 часов снижает риск рака простаты на 20%
Зарубежные ученые провели исследование, которое показало, что прием пищи до 21:00 часов способствует снижению риска развития рака простаты на 20%.
Актуальные Новости 08:33
Авто
Chery представила обновлённый кроссовер Chery Tiggo 3
Китайский авто производитель показал модернизированный кроссовер Chery Tiggo 3. В пресс-релизе говорится, что новинка получила новую радиаторную решетку, иной бампер, обновленный дизайн колес.
SpeedMe 08:47
Авто
В России появился вертолет премиум-класса в стиле Aurus
Бренд представительского уровня Aurus представил вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, сообщает ТАСС.
Sostav.ru 05:05
Транспорт
Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД
Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО "РЖД" и пригородными пассажирскими компаниями.
ТАСС 09:25
Космос
Центр Хруничева и Boeing продлили контракт о поддержании эксплуатации первого модуля МКС
Российский Центр имени М. В. Хруничева и компания Boeing подписали на авиасалоне МАКС-2019 соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" Международной космической станции (МКС), говорится в пресс-релизе российского предприятия.
ТАСС 09:32