Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян

Как отмечается в докладе, проблема так называемой "кадровой ямы" является одной из главных проблем на рынке труда. По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет оставляют без работы миллион человек, лишь усугубляя ситуацию.
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с чего всё началось

В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян

"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
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