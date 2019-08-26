"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек. В России число таких сотрудников достигает уже почти 34 миллионов человек.

с чего всё началось

«Причины, из-за которых возникает квалификационная яма в той или иной стране, могут различаться»,— полагают в BCG. «Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

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