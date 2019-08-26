Экономика
КоммерсантъВ «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Причины, из-за которых возникает квалификационная яма в той или иной стране, могут различаться»,— полагают в BCG. «Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
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В России более 30 миллионов человек выполняют работу, не обладая нужной квалификацией
ФедералПрессвчера в 09:54
Потери мирового ВВП из-за квалификационной ямы составляют 5 трлн долларов ежегодно
Kazanfirst.ruвчера в 07:24
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Политика
Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета вчера в 14:02
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Политика
В России решили судиться с Boeing
Поводом для расторжения контракта называют небрежные действия и решения Boeing при разработке самолета, а также утаивание критической информации от клиентов и авиавластей США «Авиакапитал-Сервис» заказала 35 самолетов Max 8 до того, как их полеты запретили по всему миру в марте.
Lenta.ru вчера в 21:39
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Здоровье
Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые
«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный вчера в 16:07
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.
РИА Новости вчера в 23:11
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru вчера в 19:15
Финансы
Эксперты: российский рынок демонстрирует устойчивость к внешним шокам
Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что негативные настроения сменил комментарий президента США Дональда Трампа на саммите G7, временно снизивший риски эскалации торговой войны.
ТАСС вчера в 13:22
Общество
Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи
Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в ведомстве.
Известия вчера в 15:00
Шоу-бизнес
«Новая Волна-2019»: Глюкоза, Рудковская, Киркоров и другие звезды на красной дорожке
Глюкоза, Юлия Савичева, Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым, Ёлка и другие артисты пели хиты именинницы.
Super.ru вчера в 15:29
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Политика
Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
Известия вчера в 10:32
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия вчера в 13:09
Авто
Infiniti меняет главного дизайнера
Назначение вступит в силу 1 сентября, непосредственным начальником Накамуры будет старший вице-президент и главный дизайнер Nissan Motor Альфонсо Альбайса.
Ведомости вчера в 14:31
Происшествия
Офицер утонул в реке при задержании браконьеров на Камчатке
На Камчатке во время преследования браконьеров погиб полицейский. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
РЕН ТВ вчера в 23:29
Транспорт
Дальний Восток может остаться без «плоских тарифов» Аэрофлота
Дальний Восток может остаться без "плоских тарифов".
MagadanMedia.ru вчера в 22:50
Здоровье
Из аптек исчез жизненно важный препарат «Преднизолон»
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что «Преднизолон» действительно пропал из аптек.
Говорит Москва вчера в 09:28
Политика
Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
Интерфакс вчера в 16:20
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru вчера в 13:11
Технологии
Оператор связи «Планета» дарит крутые призы
ТагилСити.ру 00:00
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин высказался об избраннице сына Валерии
Муж певицы Валерии - Иосиф Пригожин высказался публично об избраннице сына любимой супруги.
Bimru.ru вчера в 23:19
Общество
Автор «Супрематического креста» в Екатеринбурге призвал к диалогу
Художник Покрас Лампас призвал к дискуссии, чтобы найти компромиссное решение по своей работе «Супрематический крест».
REGNUM вчера в 03:59
Происшествия
В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском вчера в 16:27
Армия и оружие
Специалисты из Китая посетят российский авиаполк в Приморье
В Приморье инспекторы из Китая проверят 22 истребительный авиационный полк Восточного военного округа.
ТК Звезда вчера в 20:09
Наука
Тайна Озера Скелетов в Гималаях частично раскрыта
Портал Поиск 24 августа в 05:02