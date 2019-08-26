Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВ «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

«Причины, из-за которых возникает квалификационная яма в той или иной стране, могут различаться»,— полагают в BCG. «Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
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В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

Коммерсантъ22:30

В России более 30 миллионов человек выполняют работу, не обладая нужной квалификацией

ФедералПресс09:54

Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян

РБК18:13

Почему почти половина российских работников заняты не своим делом

Ведомости17:53

Эксперты посчитали число «избыточных» работников в РФ

News.ru19:18

Эксперты: более 1,3 млрд человек в мире выполняют работу, не обладая нужной квалификацией

ТАСС08:59

Потери мирового ВВП из-за квалификационной ямы составляют 5 трлн долларов ежегодно

Kazanfirst.ru07:24
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Общество

Появилось новое условие, влияющее на прием на работу россиян

В Роструде назвали новое условие, которое будет влиять на решение при приеме на работу.
Газета.Ru 21:59
Политика

Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург

Российская газета 12:20
Общество

В Минсельхозе хотят забрать у фермеров неиспользуемую землю

В Министерстве сельского хозяйства РФ предложили изымать у предпринимателей землю сельскохозяйственного назначения, которую они не используют.
Четвертая Власть 03:01
Общество

Двух митинговавших в Москве могут лишить родительских прав

Многодетные родители Петр и Елена Хомских рискуют лишиться родительских прав за участие в несанкционированных акциях протеста в Москве.
Журналистская правда 06:45
Армия и оружие

Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Технологии

«Посредством браузера». Роскомнадзор оценит свои навыки сам с помощью «автоматической» системы за миллион рублей

Роскомнадзор разместил на сайте госзакупок тендер на разработку ПО для оценки знаний и навыков своих сотрудников.
Фонтанка.Ру 09:02
Происшествия

Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы

Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Здоровье

Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей

Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 19:55
Политика

Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета 14:02
Происшествия

Мост с пешеходами обрушился в Турции

Прогулка по мосту едва не закончилась трагедией для двоих жителей турецкого городка Терме, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 15:50
Технологии

Москвичи смогут бесплатно сдать компьютеры на диагностику

Если у вас компьютер с операционной системой Windows, то можно оформить заявку на диагностику на сайте проекта.
Вести Подмосковья 01:15
Политика

Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина

Известия 13:56
Технологии

«МегаФон» провел первый 5G-турнир по киберспорту в России

«МегаФон» организовал первый в истории России киберспортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.
Lenta.ru 06:05
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Политика

Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru 20:38
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Шоу-бизнес

Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом

54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма 11:33
Общество

Во Владивостоке дороги ушли под воду из-за ливней

"Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий непогоды во Владивостоке убирают сошедшие сели, грунт с дорог города", - рассказал представитель мэрии Владивостока.
РИА Новости 21:51
Космос

В 2022 году жители Земли увидят удивительное явление на небосводе

Ученые сообщили, что в 2022 году жители Земли смогут увидеть удивительное и крайне редкое явление.
Территория новостей 10:24
Футбол

Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»

Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Армия и оружие

В России началось производство стратегического ракетоносца ПАК ДА

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, российские предприятия приступили к производству нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Военное дело 04:29
Футбол

Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru 21:45
Происшествия

В Красноярском крае из-за пьяного водителя пострадали 5 человек

В результате ДТП травмы получили водитель и четверо пассажиров, в числе которых 14, 16 и 17-летние девушки.
НИА-Красноярск 22:36
Футбол

Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»

Матч ТВ 14:28
Армия и оружие

Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети

В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Военное обозрение 24 августа в 15:12
Общество

В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах

Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК 20:21
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