Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганамиИнтерфакс 02:58

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией.
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В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией. Накануне в поселке произошла массовая драка.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
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Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей

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«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
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Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
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В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

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В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.
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