Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганамиИнтерфакс 02:58
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией.
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с чего всё началось
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией. Накануне в поселке произошла массовая драка.Интерфакс02:58
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Политика
Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.
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Обновлено в 09:13
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Путин напомнил об опасностях угледобычи в России
«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
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Рибери объяснил, почему выбрал «Фиорентину»
Полузащитник Франк Рибери, подписавший контракт с «Фиорентиной», рассказал, почему перешел в итальянский клуб.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
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Как рассказывает сама звезда, на нее подобным образом повлиял отдых на Мальдивах, куда она и подруга поехали вместе с двумя дочерями Булановой и ее младшим 12-летним сыном Никитой.
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Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.
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Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
Обновлено в 14:19
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Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов
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Политика
Зеленский поблагодарил Трюдо за позицию по возвращению России в G8
«Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в «большую семерку», которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде», — говорится в сообщении.
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Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
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Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
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На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
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Врачи рассказали, как помочь первокласснику адаптироваться к школе
Врачи рассказали, как помочь первокласснику адаптироваться к школе.
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