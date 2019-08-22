В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией. Накануне в поселке произошла массовая драка.

с чего всё началось

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией.

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

Политика Готовиться к объявлению войны России призвали на Украине Заявление сделал известный украинский журналист главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.

Общество Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.

Кино Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.

Наука ВОЗ не нашла вреда для здоровья от микропластика в питьевой воде В целом, ВОЗ не нашла реальных доказательств предполагаемого вреда от микропластика в питьевой воде для человеческого здоровья.

Политика Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Происшествия МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321 В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".

Политика Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».

Политика Россиянин попросил Зеленского о помиловании ради возвращения на родину Гражданин России Алексей Седиков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили перелет бюджетным рейсом вместе с обычными пассажирами Если бы королевская семья выбрала перелет частным рейсом, им пришлось бы заплатить как минимум в 10-15 раз больше.

Происшествия Число преступлений в России в 2014-2018 годах сократилось почти на 10% В указанный период количество регистрируемых преступлений сократилось с 2190,6 тыс. в 2014 году до 1991,5 тыс. в 2018 году.

Общество В Госдуме предложили ввести в России «первосентябрьский капитал» Инициатива о внедрении «первосентябрьского капитала» принадлежит первому зампредседателя комитета Госдумы по образованию Борису Чернышову, передаёт RT.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Политика Раскольник Филарет обвинил раскольника Епифания в неверии в Бога Глава раскольнической Украинской православной церкви "Киевского патриархата" (УПЦ "КП") Филарет обрушился с критикой в отношении главаря другой раскольнической церкви "ПЦУ", призывая я отозвать письмо о закрытии счетов УПЦ "КП" и в дальнейшем не вмешиваться в ее дела.