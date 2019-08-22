Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганамиИнтерфакс 02:58

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией.
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В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией. Накануне в поселке произошла массовая драка.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
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