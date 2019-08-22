Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганамиRT на русском 05:53

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу. Как отмечается, следователем по Ленинск-Кузнецкому району возбуждено два уголовных дела.
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с чего всё началось

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН. В поселке находятся также сотрудники других правоохранительных органов для контроля за ситуацией. Накануне в поселке произошла массовая драка.
Интерфакс02:58

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В кузбасское село после массовой драки направили бойцов Росгвардии

РБК05:27

В Кузбассе задержали подозреваемого после конфликта с цыганами

РИА Новости06:13

После массовой драки с цыганами в Кузбассе возбудили два уголовных дела

Интерфакс05:13

Полиция возбудила два дела после конфликта с цыганами в Кузбассе

Тайга.инфо05:19

Из-за массовой драки с цыганами россияне устроят народный сход

Московский Комсомолец04:37

Два уголовных дела возбудили после массовой драки в кузбасском селе

ТАСС05:26

После массовой драки с цыганами в Кузбассе возбудили два уголовных дела

Lenta.ru05:03
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Политика

Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»

112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
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Названы самые популярные песни лета 2019 года в Москве

Обновлено в 05:46
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество

В онкоцентре Блохина отрицают слухи о массовом сокращении сотрудников

Ранее в Сети появился приказ центра об изменении штатного расписания и сокращении более 700 сотрудников в НМИЦ Блохина «в целях оптимизации».
Обновлено в 06:15
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено вчера в 02:48
Экономика

РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета

Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Евросоюз выступил против возвращения России в G8

Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Футбол

Семак прокомментировал свою дисквалификацию

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
Политика

Над Донецком подняли флаги России

Обновлено в 03:24
Происшествия

На северо-востоке Москвы локализовали пожар в жилом доме

Пожар в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 20 квадратных метров, спасены десять человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:26
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»

По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Экономика

Реальная доля Bitcoin на рынке превышает 90%. Все дело в ликвидности

Реальная доля Bitcoin на рынке криптовалют превышает 90%, выяснили аналитики компании Arcane Research, пишет Forbes.
Обновлено в 06:47
Футбол

Тамез отказался от перехода в «Спартак»

Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Футбол

«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы

В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:35
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

Петербургские врачи прибыли на помощь пострадавшей в Турции девочке

Обновлено в 06:44
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Чечне на газовой заправке произошел взрыв

Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Девушки на службе: участницы Армейских игр

Женщины-военные проявили себя как минимум в пяти дисциплинах Армейских игр.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Совбез ООН соберется на внеочередное заседание

22 августа Совет Безопасности ООН соберется на внеочередное заседание для обсуждения ракетных разработок США, которые нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 04:00
Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент России Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти».
Обновлено вчера в 14:40
Политика

Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек

По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Технологии

МТС и «М.Видео» открыли первый совместный магазин цифровых гаджетов

Обновлено в 06:19
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Кличко пожаловался на атаку троллей в Instagram

Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram оказалась заблокирована.
Обновлено в 06:43
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