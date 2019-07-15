с чего всё началось

При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.

Происшествия Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.

Происшествия Роскачество объяснило, как распознать телефонных мошенников Роскачество напоминает, что в таких случаях банки обычно блокируют подозрительные транзакции без каких-либо звонков.

Происшествия Трехлетний москвич более 10 часов просидел с телами умерших родителей В Москве трехлетний мальчик более десяти часов находился в одной квартире со своими скончавшимися родителям, сообщает РЕН-ТВ.

Гаджеты Huawei опубликовала тизер Honor 9X Еще в характеристиках указан аккумулятор с аккумулятором на 3900 мАч и работающий с оболочкой EMUI 9.0 на базе Android 9. Более подробная информация будет известна после представления Honor 9X в Китае 23 июля.

Общество Жара и ливни ожидают россиян на этой неделе В Челябинской области жара будет до 33 ° C, а в Алтайском крае до 32 ° C. Сильные дожди ожидают Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Шоу-бизнес Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь Анну На днях 2-летняя наследница артистки отпраздновала свой очередной день рождения, а звездная мать посвятила ей трогательный и откровенный пост в Instagram.Юлия Савичева не раз признавалась, что после появления на свет дочери ее жизнь полностью изменилась.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

Происшествия В Башкирии погибло шесть человек в ДТП с автобусом По данным ведомства, перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 39 пассажиров и водитель. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Экономика Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет» В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".

Экономика В Челябинской области стало еще больше миллиардеров До миллиарда рублей за прошлый год удалось заработать 17 гражданам. Интересно, что количество миллиардеров оказалось больше — 19 человек.

Происшествия Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.

Политика Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республику Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля.

Происшествия В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Музыка В Петербурге прервал концерт Крис Норман На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.

Общество Нижегородцы смогут увидеть лунное затмение Жители Нижегородской области смогут увидеть второе лунное затмение в году. Космическое явление произойдет в ночь с 16 на 17 июля.

Спорт Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.

Экономика Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.