Происшествия
В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации РоссииИнтерфакс 03:21
При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.
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с чего всё началось
Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео осмотра места жесткой посадки в Подмосковье вертолета Robinson R-22M, при которой погибли два человека.Московский Комсомолец04:56
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