Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человекРИА Новости 13:15
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области. Еще восемь человек пострадали, среди них также есть ребенок.
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Футбол
Локомотив — Урал 4:0
Обновлено в 09:24
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Наука
Российские ученые выяснили, как защитить курильщиков от рака легких
Российские ученые обнаружили уникальный белок Lynх1, которых находится в тканях легких.
Обновлено вчера в 09:31
Энергетика
«Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» интересуются месторождениями в Туркмении
По словам первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, российские нефтегазовые корпорации "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" проявляют интерес к освоению месторождений на территории Туркменистана.
Обновлено в 17:27
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Экономика
Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ
Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
Обновлено в 19:37
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Технологии
Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН
На орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" космонавты для мытья использовали душ.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено в 12:34
Общество
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено в 18:03
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес
Отдых Андрея Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Стоимость элитных апартаментов составила четверть миллиона рублей в сутки.
Обновлено в 13:30
Космос
Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию
Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие
В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военных
В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военнослужащих сирийских правительственных войск. Об этом 11 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:19
Происшествия
У пляжа в Волгоградской области нашли снаряд и гранаты времён войны
Снаряды времён Второй мировой войны обнаружены рядом с пляжем на Береславском водохранилище в Волгоградской области.
Обновлено в 19:35
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге
В Санкт-Петербурге в сети быстрого питания произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:32
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55