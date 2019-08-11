Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человекРИА Новости 13:15

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области. Еще восемь человек пострадали, среди них также есть ребенок.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Количество погибших в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье увеличилось до пяти

Агентство Москва13:44

В ДТП с микроавтобусом на Рижском шоссе в Подмосковье погибли 4 человека

Подмосковье Сегодня13:22

Власти рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Подмосковье

РИА Новости14:50

Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье детей получили травмы средней тяжести

ТАСС14:54

Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП на Рижском шоссе

Телеканал 360°16:12

Первые фото с места смертельного ДТП под Москвой

РЕН ТВ13:05

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Московской области

РИАМО14:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:34, Вашингтон
Происшествия

Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка

Обновлено в 15:39
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
Футбол

Локомотив — Урал 4:0

Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

Обновлено в 16:50
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Наука

Российские ученые выяснили, как защитить курильщиков от рака легких

Российские ученые обнаружили уникальный белок Lynх1, которых находится в тканях легких.
Обновлено вчера в 09:31
Энергетика

«Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» интересуются месторождениями в Туркмении

По словам первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько, российские нефтегазовые корпорации "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" проявляют интерес к освоению месторождений на территории Туркменистана.
Обновлено в 17:27
Экономика

Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%

Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия

Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках

Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Экономика

Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ

Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
Обновлено в 19:37
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено в 15:43
Технологии

Космонавтам на МКС необходим душ, заявили в РАН

На орбитальных станциях "Салют-7" и "Мир" космонавты для мытья использовали душ.
Обновлено в 20:08
Общество

«Глаза болят». В Сети высмеяли самое уродливое помолвочное кольцо

Обновлено в 11:51
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено в 12:34
Общество

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие

Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам

Обновлено в 12:22
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Отдых Андрея Малахова стоил четверть миллиона в сутки

Стоимость элитных апартаментов составила четверть миллиона рублей в сутки.
Обновлено в 13:30
Космос

Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию

Обновлено вчера в 21:49
Футбол

Глушаков выйдет в стартовом составе «Ахмата» на игру против «Спартака»

Обновлено в 13:49
Армия и оружие

В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военных

В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военнослужащих сирийских правительственных войск. Об этом 11 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:19
Происшествия

У пляжа в Волгоградской области нашли снаряд и гранаты времён войны

Снаряды времён Второй мировой войны обнаружены рядом с пляжем на Береславском водохранилище в Волгоградской области.
Обновлено в 19:35
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

На Канарах из-за природного пожара эвакуированы около тысячи человек

Обновлено в 09:10
Здоровье

В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге

В Санкт-Петербурге в сети быстрого питания произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:32
Политика

Совфед обвинил зарубежные силы в манипулировании митингующими в Москве

Обновлено в 08:00
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Главное