Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в ПодмосковьеГазета.Ru 15:48
10 августа пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов на 139-м километре трассы из Тамбова в Воронеж. Как сообщает ФАН, в ДТП пострадали восемь человек, среди которых 16-летняя девочка. Столкнулись микроавтобусы Fiat Ducato и Citroen.
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