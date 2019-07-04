Происшествия

В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человекВести.Ru 02:59

В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе. По данному факту полиция начала доследственную проверку.
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Пять человек погибли в ДТП с грузовиком под Пензой

Life.ruвчера в 22:08

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

ТАСС01:10

Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

ФАН01:35

В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

RT на русскомвчера в 22:28

В МВД назвали причину ДТП под Пензой, где погибли пять человек

РИА Новости02:19

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком под Пензой

Росбалтвчера в 21:59

Видео с места ДТП в Пензенской области, где погибли пять человек

РЕН ТВвчера в 21:11
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Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Наука

Обнаружены останки древнеегипетской «феминистки»

Останки женщины, предположительно жившей в 2181-2055 годах до нашей эры, были обнаружены около четырех десятилетий назад, однако лишь теперь их изучили с применением электронной микроскопии Внимание специалистов, представляющих Альбертский университет в Канаде, привлекли зубы женщины.
Обновлено в 04:45
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Обновлено в 05:54
Экономика

Кудрин усомнился в способности кабмина выполнить план роста инвестиций

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что поставленная президентом Владимиром Путиным задача — нарастить инвестиции до 25% ВВП к 2024-2025 годам — скорее всего, не будет выполнена российским правительством.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона

Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей

Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Происшествия

На российском аэродроме нашли мертвым солдата-срочника

Тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка.
Обновлено в 06:06
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Культура

«Первый канал» покажет интервью Пугачевой для YouTube

Обновлено в 06:02
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика

В МИД России назвали санкции раздражителем кризиса в Совете Европы

Санкции против российской делегации в Парламентской ассамблее являются раздражителем кризиса в Совете Европы.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце обвинила Ксению Собчак в мошенничестве

Агата Муцениеце неожиданно набросилась на Ксению Собчак, заподозрив ее в обмане.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Футбол

«Реал» поборется с «МЮ» за защитника «Вест Хэма»

Защитник Деклан Райс, выступающий за лондонский "Вест Хэм", имеет вариант продолжения карьеры в испанской Примере.
Обновлено в 02:45
Космос

За атакой дрона на Гатвик могли стоять сотрудники аэропорта

Атака беспилотника, вызвавшая хаос в аэропорту Гатвик в канун Рождества, была организована кем-то, кто был осведомлён об эксплуатационных процедурах аэропорта, полагают в руководстве предприятия.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Транспорт

Строители трассы «Таврида» пустили транспорт в объезд найденной пещеры

Строители трассы "Таврида" построили в Белогорском районе Крыма временную дорогу для объезда участка, где была обнаружена карстовая пещера, сообщил журналистам пресс-секретарь республиканского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.
Обновлено в 05:14
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Магнитогорске задержали знакомого предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 30-летнего Вадима Абаева.
Обновлено в 05:05
Транспорт

Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи

В информационном центре проекта "Крымский мост" рассказали о начале работ по укладке рельсов на железнодорожной части моста со стороны полуострова.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

Суд назначил экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд назначил экспертизу в отношении документов по делу Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум.
Обновлено в 04:26
Общество

Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Транспорт

«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам

Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Экономика

«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибыли

Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:38
Футбол

ПСЖ впервые с 2000 года пропустил пять голов в Лиге 1

ПСЖ накануне крупно уступил "Лиллю" (1:5) в матче чемпионата Франции.
Обновлено в 03:56
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