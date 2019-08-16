Происшествия

В крови отравившихся подсолнечным маслом ульяновцев найден ядАиФ Ульяновск 04:56

Лабораторные исследования показали, что в крови ульяновцев, госпитализированных с подозрением на отравление подсолнечным маслом, присутствует производное кумарина – вещества, входящего в состав крысиного яда. В крови ульяновцев, отравившихся подсолнечным маслом, обнаружено ядовитое вещество.
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