Происшествия
В крови отравившихся подсолнечным маслом ульяновцев найден ядАиФ Ульяновск 04:56
Лабораторные исследования показали, что в крови ульяновцев, госпитализированных с подозрением на отравление подсолнечным маслом, присутствует производное кумарина – вещества, входящего в состав крысиного яда. В крови ульяновцев, отравившихся подсолнечным маслом, обнаружено ядовитое вещество.
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Опасное подсолнечное масло, отравившее ульяновцев, проверить будет невозможно
Ульяновск.Экспресс04:40
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