Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядРИА Новости вчера в 15:20
В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
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Лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области.Вести.Ruвчера в 11:28
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:10
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Кино
Новый фильм «Мастер и Маргарита» может стать одним из самых дорогих в истории России
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено 15 августа в 15:13
Футбол
Арсенал — Бернли 2:1
В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
Обновлено в 09:23
Происшествия
В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы
Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Королева запретила Меган носить рваные джинсы в Балморале
Обновлено в 07:20
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено в 06:15
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Происшествия
Следком опроверг сообщения о мародерстве на месте жесткой посадки А321
В Следкоме РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Транспорт
В Сибири открыли первую скоростную магистраль
Последний участок автомагистрали протяженностью 17,56 километра, который открыли сегодня в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", начали прокладывать в 2015 году.
Обновлено в 07:27
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Общество
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Перми автобус врезался в здание
Обновлено в 09:16
Авто
83% россиян используют автомобили не только по назначению
Как рассказали в ходе опроса автомобилисты, они используют свою машину не только по назначению. В частности, так ответили 83% респондентов.
Обновлено в 08:51
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика
В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России
Как заявил ранее глава польского МИДа Яцек Чапутович, Варшава должна быть готова к ситуациям, в которых Москва «все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику».
Обновлено в 07:35
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Авто
Мировой авторынок в июле снизился на 2%
Обновлено в 06:30
Экономика
Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%
Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Пересильд проникновенно исполнила знаменитый хит Пугачевой
В ответ некоторые фолловеры принялись сравнивать актрису с Аллой Пугачевой, которая исполнила эту песню в фильме, озвучив героиню Барбары Брыльска.
Обновлено в 09:05