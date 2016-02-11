Лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области.

с чего всё началось

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".

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