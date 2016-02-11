Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядРИА Новости вчера в 15:20

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
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с чего всё началось

В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

Лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области.
Вести.Ruвчера в 11:28

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Врачи выводят яд из организма отравившихся маслом жителей Ульяновска

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В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

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В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

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У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

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В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

Интерфаксвчера в 11:41

Врачи обнаружили в крови отравившихся маслом в Ульяновске кумарин

REGNUM01:05
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
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