Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядРИА Новости вчера в 15:20
В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
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с чего всё началось
Лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области.Вести.Ruвчера в 11:28
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Опасное подсолнечное масло, отравившее ульяновцев, проверить будет невозможно
Ульяновск.Экспресс04:40
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Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
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Пилот, посадивший А321 в поле, забрал на память початок кукурузы
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Энергетика
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Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
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Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
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Происшествия
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В Ульяновске скончался второй человек после отравления подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
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Армия и оружие
В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива
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Происшествия
В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб
Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны.
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Происшествия
В аэропорту Хабаровска самолет совершил экстренную посадку
Двухмоторный пассажирский самолет местных маршрутов L-410 UVP-E20 "Хабаровских авиалиний" совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Армия и оружие
Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа
Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Теннис
Цинциннати (ATP). Медведев отдал 5 геймов Рублеву, Джокович, Гаске вышли в 1/2 финала, Нишиока снялся
В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати восьмая ракетка мира Даниил Медведев разгромил третью ракетку России Андрея Рублева.
Обновлено вчера в 09:57
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено вчера в 01:04
Политика
ВСУ заблокировали доступ ОБСЕ к мосту у Счастья
Офицер ВС Украины отказал патрулю миссии ОБСЕ проехать через мост, и, следовательно, они не будут извлекать мины, несмотря на их обязательства по разминированию.
Обновлено 14 августа в 14:20
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено 15 августа в 06:59
Авто
В России разрешили использовать автономера компактного размера
Обновлено в 00:54
Общество
Коммунисты проведут в Москве митинг за честные выборы
Акция начнется в полдень на проспекте Сахарова, об этом рассказал «Эху Москвы» первый секретарь КПРФ Валерий Рашкин.
Обновлено в 00:04