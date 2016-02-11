Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядРИА Новости вчера в 15:20

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
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с чего всё началось

В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

Лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области.
Вести.Ruвчера в 11:28

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Крысиный яд нашли в крови отравившихся маслом в Ульяновске

РЕН ТВвчера в 11:50

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

РБКвчера в 12:56

В крови отравившихся жителей Ульяновской области обнаружен яд

ТАССвчера в 12:17

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

РИА Новостивчера в 15:20

В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

Интерфаксвчера в 11:41

В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

Вести.Ruвчера в 11:28

Причиной гибели людей, отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области, мог быть крысиный яд

Эхо Москвывчера в 10:31
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Происшествия

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В Крыму случайно запустили управляемую ракету

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«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве

ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснило подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам в Москве несогласованных акций, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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В массовом ДТП на трассе «Кола» погиб человек

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Армия и оружие

Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу

Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
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Общество

В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста

Тысячи гонконгских учителей в субботу вышли на улицы города в поддержку протестующей молодежи и устроили демонстрацию возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
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Уфолог обвинил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона

Уфолог Скотт Уоринг обвинил NASA в редактировании фото Нептуна и Тритона.
Обновлено в 02:55
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла

Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Экс-депутат Рады спрогнозировал выход ряда регионов из состава Украины

Как пояснил депутат, "с теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, уже невозможно жить в одной большой семье", в связи с чем он предрекает выход из состава Украины Херсона, Одессы, Николаева, Запорожья и других регионов.
Обновлено в 00:11
Происшествия

При стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека

В результате конфликта со стрельбой на юге Санкт-Петербурга пострадали три человек, рассказал РИА «Новости» представитель регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 13:48
Футбол

СМИ: Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заблокировал переход аргентинского защитника Эммануэля Мамманы в итальянский «Сассуоло».
Обновлено в 02:48
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

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Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском

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Происшествия

Бригада скорой помощи пострадала в ДТП по дороге на вызов в Пушкине

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Футбол

Леонид Слуцкий: «Тил — мечта для любого тренера»

Накануне дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий по просьбе обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера оценил новичка красно-белых Гуса Тила из АЗ, которого успел изучить по чемпионату Голландии.
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Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

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В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова

Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия

Командир экстренно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами

Командир аварийно приземлившегося в поле самолет А321 Дмитрий Юсупов попросил прощения у пассажиров, за то, что не доставил их в Симферополь.
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Авто

В России появился новый способ «подставы» водителей

В интернете набирает популярность видеоролик, где автомобилиста провоцирует на обгон машина, оборудованная комплексом фиксации нарушений.
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Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой

В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
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Умер голливудский актер Питер Фонда

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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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