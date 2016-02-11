Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядРИА Новости вчера в 15:20
В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
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с чего всё началось
Лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области.Вести.Ruвчера в 11:28
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Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Транспорт
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснило подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам в Москве несогласованных акций, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В массовом ДТП на трассе «Кола» погиб человек
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста
Тысячи гонконгских учителей в субботу вышли на улицы города в поддержку протестующей молодежи и устроили демонстрацию возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:52
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Космос
Уфолог обвинил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона
Уфолог Скотт Уоринг обвинил NASA в редактировании фото Нептуна и Тритона.
Обновлено в 02:55
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла
Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Экс-депутат Рады спрогнозировал выход ряда регионов из состава Украины
Как пояснил депутат, "с теми, кто последние пять лет сидит в Киеве, уже невозможно жить в одной большой семье", в связи с чем он предрекает выход из состава Украины Херсона, Одессы, Николаева, Запорожья и других регионов.
Обновлено в 00:11
Происшествия
При стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека
В результате конфликта со стрельбой на юге Санкт-Петербурга пострадали три человек, рассказал РИА «Новости» представитель регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 13:48
Футбол
СМИ: Семак не отпустил Мамману в «Сассуоло»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заблокировал переход аргентинского защитника Эммануэля Мамманы в итальянский «Сассуоло».
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Обновлено в 03:01
Происшествия
Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском
Обновлено 15 августа в 04:53
Происшествия
Бригада скорой помощи пострадала в ДТП по дороге на вызов в Пушкине
Обновлено вчера в 15:16
Футбол
Леонид Слуцкий: «Тил — мечта для любого тренера»
Накануне дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий по просьбе обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера оценил новичка красно-белых Гуса Тила из АЗ, которого успел изучить по чемпионату Голландии.
Обновлено в 03:00
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16
Политика
В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
Командир экстренно севшего в поле А321 извинился перед пассажирами
Командир аварийно приземлившегося в поле самолет А321 Дмитрий Юсупов попросил прощения у пассажиров, за то, что не доставил их в Симферополь.
Обновлено вчера в 07:27
Авто
В России появился новый способ «подставы» водителей
В интернете набирает популярность видеоролик, где автомобилиста провоцирует на обгон машина, оборудованная комплексом фиксации нарушений.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой
В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
Обновлено вчера в 05:57
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
Эти четыре страны НАТО Россия захватит в первую очередь
Польша и страны Прибалтики станут первыми жертвами российской морской экспансии, если Россия и НАТО начнут войну.
Обновлено 15 августа в 06:36
Происшествия
Бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» осудили на девять лет
Речь идёт о бывшем владельце клуба Олеге Мкртчане.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина
15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.
Обновлено в 03:21