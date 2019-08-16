Лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области.

с чего всё началось

В крови жителей Ульяновска, которые отравились подсолнечным маслом, обнаружили кумарин, крысиный яд. Об этом сообщил заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко, передает Интерфакс.

В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли крысиный яд

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