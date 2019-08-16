Происшествия

В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли крысиный ядDP.RU вчера в 12:55

В крови жителей Ульяновска, которые отравились подсолнечным маслом, обнаружили кумарин, крысиный яд. Об этом сообщил заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко, передает Интерфакс.
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В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

Лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области.
Вести.Ruвчера в 11:28

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У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

РБКвчера в 12:56

Врачи выводят яд из организма отравившихся маслом жителей Ульяновска

News.ru05:52

Врачи обнаружили в крови отравившихся маслом в Ульяновске кумарин

REGNUM01:05

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

РИА Новостивчера в 15:20

В крови отравившихся подсолнечным маслом в Ульяновской области нашли крысиный яд

Говорит Москва01:29

В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд

Интерфаксвчера в 11:41

В крови отравившихся подсолнечным маслом нашли яд

Вести.Ruвчера в 11:28
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Футбол

«Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в чемпионате России

Обновлено в 09:25
Происшествия

В Перми автобус с пассажирами врезался в здание

На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17

Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Здоровье

Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна

Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Спорт

Пензенский «Локомотив» стал чемпионом России по регби-7

Пензенский «Локомотив» выиграл мужской чемпионат России по регби-7.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Обновлено в 09:20
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $59 млн

Генпрокуратура Украины сообщила о задержании семи человек, причастных к хищению государственного и коммунального имущества на сумму свыше $59 млн.
Обновлено в 09:26
Футбол

Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»

Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Авто

Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой

Специалисты назвали 5 легендарных внедорожников с доступной ценой.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Общество

Парк по мотивам сказки об Иване-царевиче создали на востоке Москвы

Парк площадью более 10 тыс. кв. м, который посвящен русским народным сказкам, создали на Святоозерской улице на востоке Москвы в рамках фестиваля "Цветочный джем".
Обновлено в 08:49
Спорт

Дина Аверина взяла золото в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова в Минске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:52
Политика

Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN

Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Единоборства

В «Танковом биатлоне» АрМИ-2019 Узбекистан победил во втором дивизионе

Хотя танкисты из Узбекистана и Кубы в этом году выступали впервые, им удалось обойти во втором дивизионе таких «ветеранов» танкового биатлона, как Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Уганда, Ангола и Шри-Ланка.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Якутии девушка выжила после падения с 50-метровой скалы

Обновлено в 03:49
Космос

Комиссия одобрила вывоз ракеты с «Фёдором» на стартовый стол

Госкомиссия на Байконуре приняла решение о лётных испытаниях корабля «Союз МС» с ракетой «Союз-2.1а».
Обновлено в 10:19
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Обновлено в 08:41
Футбол

Промес оценил свою игру в «Аяксе» на старте сезона

Обновлено в 05:22
Общество

Проездные запретят пополнять без паспорта

«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия

В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле

Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Кино

Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Туном»

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено в 10:32
Происшествия

Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители

Обновлено в 05:35
Здоровье

Число пострадавших от укусов клещей возросло в Алтайском крае

Почти 11 тысяч жителей Алтайского края обратились в медучреждения с жалобами на укусы клещей с марта 2019 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
Обновлено в 03:44
Футбол

«Барселона» без Месси уступила «Атлетику» в первом матче Примеры

Обновлено в 00:10
Происшествия

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
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