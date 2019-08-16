Происшествия
В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли крысиный ядDP.RU вчера в 12:55
В крови жителей Ульяновска, которые отравились подсолнечным маслом, обнаружили кумарин, крысиный яд. Об этом сообщил заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко, передает Интерфакс.
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Лабораторные исследования выявили наличие кумарина в крови у нескольких отравившихся жителей Ульяновской области.Вести.Ruвчера в 11:28
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Футбол
«Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в чемпионате России
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Перми автобус с пассажирами врезался в здание
На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Спорт
Пензенский «Локомотив» стал чемпионом России по регби-7
Пензенский «Локомотив» выиграл мужской чемпионат России по регби-7.
Обновлено в 09:37
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $59 млн
Генпрокуратура Украины сообщила о задержании семи человек, причастных к хищению государственного и коммунального имущества на сумму свыше $59 млн.
Обновлено в 09:26
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Специалисты назвали 5 легендарных внедорожников с доступной ценой.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Общество
Парк по мотивам сказки об Иване-царевиче создали на востоке Москвы
Парк площадью более 10 тыс. кв. м, который посвящен русским народным сказкам, создали на Святоозерской улице на востоке Москвы в рамках фестиваля "Цветочный джем".
Обновлено в 08:49
Спорт
Дина Аверина взяла золото в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова
Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Кубка вызова в Минске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:52
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Единоборства
В «Танковом биатлоне» АрМИ-2019 Узбекистан победил во втором дивизионе
Хотя танкисты из Узбекистана и Кубы в этом году выступали впервые, им удалось обойти во втором дивизионе таких «ветеранов» танкового биатлона, как Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Уганда, Ангола и Шри-Ланка.
Обновлено в 06:59
Космос
Комиссия одобрила вывоз ракеты с «Фёдором» на стартовый стол
Госкомиссия на Байконуре приняла решение о лётных испытаниях корабля «Союз МС» с ракетой «Союз-2.1а».
Обновлено в 10:19
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Промес оценил свою игру в «Аяксе» на старте сезона
Обновлено в 05:22
Общество
Проездные запретят пополнять без паспорта
«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар".
Обновлено в 10:14
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Туном»
Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Обновлено в 10:32
Происшествия
Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители
Обновлено в 05:35
Здоровье
Число пострадавших от укусов клещей возросло в Алтайском крае
Почти 11 тысяч жителей Алтайского края обратились в медучреждения с жалобами на укусы клещей с марта 2019 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39