Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли ядРоссийская газета вчера в 17:00
Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
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Опасное подсолнечное масло, отравившее ульяновцев, проверить будет невозможно
Ульяновск.Экспресс04:40
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