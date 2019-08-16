Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли ядРоссийская газета вчера в 17:00

Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
Читать в источнике
Комментировать173

Подробнее о событии

Яд в подсолнечном масле: пазл сложился

Вести.Ru08:06

В начале августа скончалась женщина, еще один человек умер сегодня. Полиция ищет 600 литров отравленного масла. Собрали всю информацию по массовому отравлению

Ulpressaвчера в 07:21

Жителей Ульяновской области предостерегают от покупки подсолнечного масла домашнего производства

Ульяновская правда02:46

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

РИА Новостивчера в 15:20

Изготовитель масла, которым могли отравиться в Ульяновской области, делал его для семьи

ТАССвчера в 14:29

Ульяновский губернатор поручил проверить подсолнечное масло во всех магазинах

Интерфаксвчера в 13:15

Опасное подсолнечное масло, отравившее ульяновцев, проверить будет невозможно

Ульяновск.Экспресс04:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек

Обновлено в 11:44
Происшествия

На акции в центре Москвы начались задержания

В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
Обновлено в 10:19
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Общество

Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг

Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
Обновлено в 11:20
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С

Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Политика

Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции

Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Теннис

Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати

Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Принцессе Анне - 69! Редкие фото единственной дочери Елизаветы II

15 августа единственная дочь британской королевы Елизаветы II принцесса Анна отметила 69-й день рождения.
Обновлено 15 августа в 11:15
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено вчера в 07:45
Общество

Почти полмиллиона человек в Гонконге вышли на митинг против насилия

Обновлено в 12:20
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева

Обновлено в 00:35
Авто

Bugatti презентовал уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов

Новый Bugatti Centodieci был представлен накануне в Пеббл-Бич. Наименовнаие модели с итальянского языка переводится как "стодесятый".
Обновлено в 03:10
Хоккей

НХЛ может провести Кубок мира в 2021 году вместо Матча звёзд

НХЛ может отменить Матч звёзд в 2021 году. Вместо этого Лига намерена провести Кубок мира.
Обновлено в 06:29
Общество

Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе

Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе.
Обновлено в 12:31
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек

В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Приморском районе после массового ДТП загорелась BMW

Авария с пятью автомобилями произошла на Школьной улице в Петербурге. В результате загорелась одна легковушка.
Обновлено в 11:45
Здоровье

Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

Обновлено в 11:41
Футбол

«Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в чемпионате России

Обновлено в 09:25
Футбол

Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

Обновлено в 05:36
Футбол

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Аугсбург» в первом туре Бундеслиги

Обновлено в 11:23
Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 11:40
Космос

Илон Маск предложил разбомбить Марс

Илон Маск, ранее собиравшийся колонизировать Марс, предложил уничтожить Красную планету ядерным оружием.
Обновлено вчера в 12:53
Гаджеты

Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7%

Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.
Обновлено в 07:18
Кино

Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс

Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Происшествия

СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Космос

Китайцы впервые запустили легкую ракету-носитель Jielong-1

Jielong-1 — это новая китайская ракета-носитель, разработанная CASC для быстрого и дешевого вывода небольших спутников на околоземную орбиту.
Обновлено в 09:51
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В Дагестане при падении машины с обрыва погиб подросток

Автомобиль УАЗ упал с обрыва, погиб подросток примерно 11-и лет.
Обновлено в 12:12
Главное