Происшествия
В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный ядИнтерфакс 11:41
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
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Армия и оружие
«Роствертол» посетил глава военного ведомства Сербии
Обновлено в 11:44
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено в 18:56
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Кино
Умер актер Питер Фонда из «Беспечного ездока»
Обновлено в 19:23
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Сбой произошел в системе таможенного контроля ряда аэропортов США
По данным ТАСС, в пятницу о сбое в работе системы службы таможенного и пограничного контроля сообщили также международные аэропорты Лос-Анджелеса и Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Обновлено в 18:33
Авто
В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера
Обновлено в 06:15
Общество
Росстат рассказал, как изменился рацион россиян за 40 лет
Специалисты Росстата провели исследование и выяснили, как менялся рацион питания россиян в течение 40 лет.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Джулия Ванг высказалась о смене пола
Обновлено в 14:10
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
В Саратове пятилетнего мальчика госпитализировали после того, как во время катания на детском паровозике он выпал из вагончика и попал ему под колеса.
Обновлено в 18:41
Футбол
Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Мецем»
«Мец» на своем поле примет «Монако» в матче 2-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 11:24
Футбол
Матч «Оренбурга» и «Сочи» не выявил победителя
Обновлено в 13:18
Здоровье
Ремонт 135 поликлиник планируется начать с 2020 года
С 2020 года в Москве планируется начать ремонт 135 поликлиник, нуждающихся в модернизации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 09:24
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind, "Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:10
Культура
Телеведущий Бабаян перейдет с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что уходит с телеканала ТВЦ, которому посвятил 10 лет, и в новом сезоне начнет вести общественно-политическое ток-шоу на НТВ.
Обновлено в 13:48
Технологии
Геоданные со спутников начнут продавать
Обновлено в 02:56
Наука
Велосипедный шлем повысил стремление к риску даже без велосипеда
Немецкие психологи выяснили, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску и в ситуациях, не связанных с управлением велосипедом.
Обновлено в 06:52
Происшествия
На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море
Специально подготовленные собаки спасли в Италии на праздник Феррагосто восьмерых человек, которые тонули в море, сообщил в пятницу РИА Новости представитель "Итальянской школы собак-спасателей" (SICS) Ферруччо Пиленга.
Обновлено в 10:45
Энергетика
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров
Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
Обновлено в 08:02
Интернет
Сотни тысяч паролей пользователей сети оказались взломаны
В проверке приняли участие более 650 тысяч человек. 316 тысяч их паролей оказались уже взломаны хакерами.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Политика
Гудков подал иск в Мосгорсуд из-за отказа в регистрации на выборы
Дмитрий Гудков обжалует в Мосгорсуде отказ окружной комиссии в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 12:56
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13