Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Теннис Роджер Федерер: «Рублев сыграл отлично, я впечатлен» Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвел итоги матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).

Шоу-бизнес Максим Виторган познакомил Нино Нинидзе со своими детьми Пара взяла с собой на отдых детей от предыдущих браков: Максим — сыновей Даниила и Платона и дочь Полину, Нино — сына Сашу от бывшего супруга Кирилла Плетнева. @ninosha13 Максим и Нино стараются не афишировать свой роман, однако, судя по соцсетям знаменитостей, отношения вышли на новый уровень.

Происшествия В Крыму убили начальника городского отделения МЧС Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.

Происшествия Вор в законе из Казани отказался от титула Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.

Общество К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей «Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.

Энергетика «Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2» Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".

Происшествия СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах Причина задержки рейса не сообщается. Как пишет «Фонтанка», в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров.

Происшествия При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Политика Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.

Происшествия Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Происшествия В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Политика Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.

Шоу-бизнес Джулия Ванг готовится к операции по коррекции пола Напомним, Джулия Ванг рассуждала о своей половой принадлежности еще во время участия в «Битве экстрасенсов».

Армия и оружие Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000 Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.

Общество Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.

Происшествия Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках Суд заключил под стражу мужчину, закрывшегося в четверг с оружием в магазине в Котельниках.

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда Москвы признался в хищении более 11 млрд рублей и раскаялся в содеянном.

Технологии Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца Новые системы оплаты планирует внедрить Сбербанк в российских магазинах. Речь идет об использовании данных биометрии, сообщает INTERFAX.RU.

Происшествия Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России» Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».