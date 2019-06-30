Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводкаРИА Новости 13:57
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС. Ранее сообщалось, что спасатели вывезли более 40 человек из города Канск Красноярского края, где в результате паводка были подтоплены почти 60 приусадебных и 117 дачных участков.
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Хоккей
Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск
В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Политика
Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»
Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено в 19:22
Происшествия
Угнавший Porsche охранник «Рольфа» сдался на полпути в Башкирию
Охранник автосалона "Рольф Север-Запад" угнал машину Porsche Cayenne. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 16:53
Общество
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску
В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Экономика
Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций
Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
От Золотова из Росгвардии ушли два ключевых генерала
В ближайшее время Росгвардию покинут сразу два заместителя главы ведомства Виктора Золотова.
Обновлено в 20:11
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Обновлено в 08:26
Происшествия
Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей
В затопленном городе Тулун под Иркутском выжила свинья, очевидцы увидели животное на мосту.
Обновлено в 05:53
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Происшествия
В США в желудке аллигатора обнаружили части тела мужчины
Обновлено в 17:32
Армия и оружие
Миссия ОБСЕ объявила о завершении разведения сил у станицы Луганской
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о завершении процесса отвода сил и средств в районе соприкосновения у станицы Луганской.
Обновлено в 17:54
Общество
Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 03:33
ЖКХ
Насколько выросли тарифы ЖКХ в Алтайском крае с 1 июля 2019 года
С 1 июля 2019 года в Алтайском крае в среднем на 2,4% выросли тарифы на коммунальные услуги для населения.
Обновлено в 19:56
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»
Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Микроавтобус опрокинулся при ДТП в Южно-Сахалинске
ДТП произошло сегодня, 1 июля, примерно в 10:40 в Южно-Сахалинске на проспекте Мира недалеко от Мира Отель .
Обновлено в 20:21
Гаджеты
Xiaomi выпустила чехлы для смартфонов Xiaomi CC9 и CC9e
Сегодня в социальной сети Weibo глава китайской компании опубликовал несколько изображений чехлов для смартфонов и молодежных прозрачных сумок.
Обновлено в 10:31
Происшествия
16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье
В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках
Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
Обновлено в 07:32
Политика
Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ
Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Наука
Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха
Обновлено 28 июня в 11:24
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено в 20:06