Общество

В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуацииТАСС вчера в 14:06

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий. Об этом сообщил в воскресенье глава города Андрей Береснев.
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с чего всё началось
На своей стране в «Инстаграм
» мэр города Андрей Береснев сообщил, что в Канске оказались подтоплены 117 дачных участков, 59 придомовых территорий, 58 человек эвакуировали.
АиФ Красноярсквчера в 23:14

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В Канске ввели режим ЧС из-за паводка

ДЕЛА.ruвчера в 23:09

Из зоны подтопления в красноярском Канске эвакуировали более 180 человек

РИА Новостивчера в 23:28

В Красноярском крае затопило больше сотни домов: объявлен режим ЧС

ТВКвчера в 21:45

В Канске из-за паводка подтопило 59 жилых домов: вода выше критической отметки почти на метр

НГС24вчера в 23:40

В городе Канске Красноярского края из-за паводка эвакуировали более 180 человек

Life.ruвчера в 23:41

В Канске ввели режим ЧС

ИА 1-Lineвчера в 22:21

Количество эвакуированных из-за паводка в Канске увеличилось до 184 человек

ТАССвчера в 23:35
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Политика

Соловьёв прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Российский телеведущий Владимир Соловьёв на своей странице в Twitter прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 18:24
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей в месяц

Дешевле всего услуги ЖКХ в 2018 году были в Дагестане (457 рублей в месяц), в Республике Тыва (478 рублей) и в Ингушети (488 рублей).
Обновлено вчера в 03:33
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса

Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги.
Обновлено в 01:00
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

В Японии запретили курение в общественных местах

Телекомпания NHK сообщил, что в Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах.
Обновлено в 01:32
Транспорт

Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту

Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.
Обновлено в 01:29
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия продлят ограничение нефтедобычи

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК об ограничении нефтедобычи.
Обновлено 29 июня в 07:41
Театры

В Чехов-центре закрыли театральный сезон и фестиваль «Сахалинская рампа»

Сама церемония закрытия Сахалинской рампы прошла в неформальной обстановке. В фойе театра подвели итоги 88-ого театрального сезона.
Обновлено в 01:35
Транспорт

Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

«Северный поток-2» решили пустить в обход Дании

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
Обновлено 28 июня в 13:56
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

В России вступили в силу новые правила долевого строительства

Схема рассчитана на противодействие мошенничеству при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено 29 июня в 22:59
Наука

Пентагон разработал дистанционный сканер сердцебиения

Принцип действия сканера основан на так называемой лазерной виброметрии: инфракрасный лазер регистрирует колебания поверхности тела человека, вызванные биением его сердца.
Обновлено вчера в 08:52
Здоровье

Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления

Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.
Обновлено вчера в 07:44
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

Сотрудники контрразведки Венесуэлы задержаны по подозрению в убийстве

Властями Венесуэлы задержаны два сотрудника национальной военной контрразведки страны, которые подозреваются в убийстве офицера ВС Рафаэля Акосты Аревалы.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

В Тбилиси продолжаются массовые протесты

Уточняется, что протест со стороны участников акции не прекратится до тех пор, пока требования не будут исполнены.
Обновлено 29 июня в 15:31
Политика

Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики»

Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области

Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Политика

Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:09
Путешествия

В Таиланде появится обязательная страховка для туристов

В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
Обновлено в 00:40
Транспорт

Парад трамваев организуют в День московского транспорта

Обновлено в 00:26
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено вчера в 14:14
Общество

В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области

Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 22:17
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