Общество
В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуацииТАСС вчера в 14:06
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий. Об этом сообщил в воскресенье глава города Андрей Береснев.
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с чего всё началось
На своей стране в «Инстаграм» мэр города Андрей Береснев сообщил, что в Канске оказались подтоплены 117 дачных участков, 59 придомовых территорий, 58 человек эвакуировали.АиФ Красноярсквчера в 23:14
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
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Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
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Обновлено вчера в 16:00
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Схема рассчитана на противодействие мошенничеству при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено вчера в 20:39
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Обновлено вчера в 07:44
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
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Обновлено вчера в 21:42
Политика
Сотрудники контрразведки Венесуэлы задержаны по подозрению в убийстве
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Обновлено вчера в 21:03
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В Тбилиси продолжаются массовые протесты
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Обновлено 29 июня в 15:31
Политика
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Политика
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В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
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Транспорт
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Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
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