В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуацииТАСС вчера в 14:06

с чего всё началось

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий. Об этом сообщил в воскресенье глава города Андрей Береснев.

Политика Соловьёв прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Российский телеведущий Владимир Соловьёв на своей странице в Twitter прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Общество Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей в месяц Дешевле всего услуги ЖКХ в 2018 году были в Дагестане (457 рублей в месяц), в Республике Тыва (478 рублей) и в Ингушети (488 рублей).

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Дамаску Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Происшествия В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Общество В Японии запретили курение в общественных местах Телекомпания NHK сообщил, что в Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах.

Транспорт Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту Сегодня, 1 июля, в Екатеринбурге откроют движение по новой части Макаровского моста: по одной полосе в каждую сторону.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия продлят ограничение нефтедобычи Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

Театры В Чехов-центре закрыли театральный сезон и фестиваль «Сахалинская рампа» Сама церемония закрытия Сахалинской рампы прошла в неформальной обстановке. В фойе театра подвели итоги 88-ого театрального сезона.

Транспорт Минтранс разработал правила регулирования карпулинга Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.

Политика «Северный поток-2» решили пустить в обход Дании Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.

Шоу-бизнес Любовь Успенская решилась на ЭКО Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.

Экономика В России вступили в силу новые правила долевого строительства Схема рассчитана на противодействие мошенничеству при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.

Наука Пентагон разработал дистанционный сканер сердцебиения Принцип действия сканера основан на так называемой лазерной виброметрии: инфракрасный лазер регистрирует колебания поверхности тела человека, вызванные биением его сердца.

Здоровье Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Политика Сотрудники контрразведки Венесуэлы задержаны по подозрению в убийстве Властями Венесуэлы задержаны два сотрудника национальной военной контрразведки страны, которые подозреваются в убийстве офицера ВС Рафаэля Акосты Аревалы.

Политика В Тбилиси продолжаются массовые протесты Уточняется, что протест со стороны участников акции не прекратится до тех пор, пока требования не будут исполнены.

Политика Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики» Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.

Политика Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.

Политика Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180 В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".

Путешествия В Таиланде появится обязательная страховка для туристов В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.

Общество В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.