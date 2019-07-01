В Красноярском крае топит город Канск: введён режим ЧСREGNUM вчера в 23:37

с чего всё началось

В городе Канске постановлением городской администрации введён режим ЧС. Как сообщили ИА REGNUM 1 июля в краевом главке МЧС, подтоплены придомовые территории 59 жилых домов и 117 дачных участков вместе с домами.

Общество В РФ изменились правила продажи молочных продуктов В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Происшествия В Дагестане на строительстве школ «освоили» более 240 млн рублей Трех чиновников задержали в Дагестане за превышение полномочий: они подписали с аффилированными компаниями контракты на строительство школ более чем на 240 миллион рублей, сообщают в понедельник Следственный комитет и ФСБ.

Политика Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.

Политика Русскому языку на Украине быть: у Зеленского сделали новое заявление Андрей Богдан, глава Администрации президента Украины, заявил, что в Донбассе можно сделать русский язык региональным, но при условии, что государственным остается украинский, а сама территория непризнанных республик вернется под "крыло" Киева.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Общество Росконтроль выявил только один качественный бренд ветчины Во время исследования были оценены свежесть мяса, микробиологические и физико-химические показатели безопасности и соответствие заявленному составу.

Происшествия Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.

Автоспорт Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии Голландский пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») выиграл Гран-при Австрии — девятый по счёту этап чемпионата автогонок «Формулы-1».

Армия и оружие Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.

Экономика Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.

Экономика ГАЗ просит помощи на 30 млрд и выплачивает дивиденды ПАО «ГАЗ», чей гендиректор два месяца назад обратился в правительство РФ с просьбой о госпомощи на сумму почти 30 млрд рублей, на общем собрании акционеров приняло решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчёта три рубля 92 копейки за каждую акцию.

Футбол «Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса Испанская «Барселона» собирается приобрести форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса € 112 млн у миланского «Интера», сообщает Radio la red.

Происшествия Бывшую жену лидера банды Цапков арестовали за вымогательство В воскресенье, 30 июня, Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону арестовал Наталью Стришнюю, бывшую жену Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, по делу о вымогательстве, передает ТАСС.

Политика «Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия 25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.

Здоровье Главный онколог Кубани Роман Мурашко: «Рак можно победить» Сегодня кубанские онкологи обладают обширным спектром диагностических методик, способных распознать рак на ранних стадиях: КТ и МРТ, маммографы, радиоизотопная диагностика, онкогенетическая лаборатория и другое.

Авто В России запретили праворульные автомобили В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.

Политика Иран предупредил об обреченности ОПЕК Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.

Политика Порошенко заявил о вытеснении Украины на «обочину мировой политики» Порошенко рассказал, что накануне предыдущего саммита G20, который проходил в Буэнос-Айресе, провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в то время как президент США Дональд Трамп летел в столицу Аргентины на самолете.

Энергетика Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Армия и оружие Индия закупит у России противотанковые ракеты для Ми-35 Россия и Индия заключили соглашение о поставке противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для вертолетов Ми-35, которые стоят на вооружении в Индии.