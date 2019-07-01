Общество
В Красноярском крае топит город Канск: введён режим ЧСREGNUM вчера в 23:37
В городе Канске постановлением городской администрации введён режим ЧС. Как сообщили ИА REGNUM 1 июля в краевом главке МЧС, подтоплены придомовые территории 59 жилых домов и 117 дачных участков вместе с домами.
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с чего всё началось
На своей стране в «Инстаграм» мэр города Андрей Береснев сообщил, что в Канске оказались подтоплены 117 дачных участков, 59 придомовых территорий, 58 человек эвакуировали.АиФ Красноярсквчера в 23:14
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
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Происшествия
В Дагестане на строительстве школ «освоили» более 240 млн рублей
Трех чиновников задержали в Дагестане за превышение полномочий: они подписали с аффилированными компаниями контракты на строительство школ более чем на 240 миллион рублей, сообщают в понедельник Следственный комитет и ФСБ.
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Происшествия
Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов
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Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
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Политика
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Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
Росконтроль выявил только один качественный бренд ветчины
Во время исследования были оценены свежесть мяса, микробиологические и физико-химические показатели безопасности и соответствие заявленному составу.
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Пожарные спасли из горящей квартиры обнаженную петербурженку
Обнаженную девушку спасли с балкона горящей квартиры в доме на пересечении 7-й Красноармейской и Московского проспекта.
Обновлено вчера в 23:55
Баскетбол
Сборная России одержала первую победу на Евробаскете
Обновлено вчера в 13:38
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Голландский пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») выиграл Гран-при Австрии — девятый по счёту этап чемпионата автогонок «Формулы-1».
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Экономика
Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля
С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22
Футбол
Годин официально стал игроком «Интера»
Обновлено в 00:33
Экономика
ГАЗ просит помощи на 30 млрд и выплачивает дивиденды
ПАО «ГАЗ», чей гендиректор два месяца назад обратился в правительство РФ с просьбой о госпомощи на сумму почти 30 млрд рублей, на общем собрании акционеров приняло решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчёта три рубля 92 копейки за каждую акцию.
Обновлено в 00:07
Футбол
«Барселона» предложит «Интеру» € 112 млн за Лаутаро Мартинеса
Испанская «Барселона» собирается приобрести форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса € 112 млн у миланского «Интера», сообщает Radio la red.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Бывшую жену лидера банды Цапков арестовали за вымогательство
В воскресенье, 30 июня, Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону арестовал Наталью Стришнюю, бывшую жену Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, по делу о вымогательстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Происшествия
В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек
Обновлено вчера в 02:17
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Здоровье
Главный онколог Кубани Роман Мурашко: «Рак можно победить»
Сегодня кубанские онкологи обладают обширным спектром диагностических методик, способных распознать рак на ранних стадиях: КТ и МРТ, маммографы, радиоизотопная диагностика, онкогенетическая лаборатория и другое.
Обновлено в 02:28
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Иран предупредил об обреченности ОПЕК
Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
Обновлено в 02:54
Политика
Порошенко заявил о вытеснении Украины на «обочину мировой политики»
Порошенко рассказал, что накануне предыдущего саммита G20, который проходил в Буэнос-Айресе, провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, в то время как президент США Дональд Трамп летел в столицу Аргентины на самолете.
Обновлено вчера в 16:22
Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Индия закупит у России противотанковые ракеты для Ми-35
Россия и Индия заключили соглашение о поставке противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для вертолетов Ми-35, которые стоят на вооружении в Индии.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров
Обновлено вчера в 20:19
Гаджеты
Продажи смартфонов Redmi K20 превысили отметку в миллион штук
Как оказалось, продажи этих моделей за месяц превысили отметку в один миллион штук.
Обновлено в 00:02