Экономика
В копилках у россиян осталось 10 миллиардов монетРоссийская газета вчера в 20:15
В Москве, например, есть организация, которая активно собирает монеты от населения. Но пока приходится выпускать в обращение очень много монет: только в прошлом году подразделениями Банка России выдано около 2,9 миллиарда монет.
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В обращении активно циркулирует всего треть выпущенных Банком России монет номиналами от 10 копеек и выше. Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.Российская газетавчера в 20:15
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