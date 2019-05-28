Экономика
Россияне положили в копилки 10 миллиардов монетАстрахань FM 07:38
Руководство Банка России намеревается найти стимул, который заставит граждан достать монеты из копилок и вернуть их в активный денежный оборот.
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с чего всё началось
В обращении активно циркулирует всего треть выпущенных Банком России монет номиналами от 10 копеек и выше. Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.Российская газетавчера в 20:15
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