Россияне положили в копилки 10 миллиардов монетАстрахань FM 07:38

В обращении активно циркулирует всего треть выпущенных Банком России монет номиналами от 10 копеек и выше. Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.

с чего всё началось

Руководство Банка России намеревается найти стимул, который заставит граждан достать монеты из копилок и вернуть их в активный денежный оборот.

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