Культура

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Филиппин
РБК
вчера в 23:27

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя участница из Филиппин Катриона Грэй. Видео вручения короны опубликовано в аккаунте конкурса в Twitter. На сайте конкурса отмечается, что Грэй имеет степень магистра по теории музыки.
РБКвчера в 23:27

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