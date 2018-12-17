Культура
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя участница из Филиппин Катриона Грэй. Видео вручения короны опубликовано в аккаунте конкурса в Twitter. На сайте конкурса отмечается, что Грэй имеет степень магистра по теории музыки.
РБКвчера в 23:27
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Культура
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