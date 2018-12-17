Культура

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Филиппин
РБК
вчера в 23:27

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя участница из Филиппин Катриона Грэй. Видео вручения короны опубликовано в аккаунте конкурса в Twitter. На сайте конкурса отмечается, что Грэй имеет степень магистра по теории музыки.
РБКвчера в 23:27

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Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

URA.Ruвчера в 23:24

Титул «Мисс Вселенная» получила филиппинка

Телеканал 360°вчера в 23:45

Представительница Филиппин победила на конкурсе «Мисс Вселенная»

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Представительница Филиппин стала новой «Мисс Вселенная»

Газета.Ruвчера в 22:07

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Филиппин 24-летняя Катриона Грэй

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Представительница Филиппин завоевала титул «Мисс Вселенная - 2018»

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Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Филиппин

РИА Новостивчера в 22:03
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