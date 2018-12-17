Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. В тройку также вошла участница от Южно-Африканской Республики Тамарин Грин. В 2017 году победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 22-летняя представительница Южно-Африканской республики Деми-Ли Нель-Питерс.

Культура Культура Актера Джеффри Раша обвинили в непристойном поведении

Музыка Музыка Виктор Дробыш заявил о возвращении Николая Носкова на сцену

Музыка Музыка Сергей Шнуров может представить Россию на «Евровидении» Как предположили поклонники скандально известного коллектива, фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров сможет достойно представить страну и занять лидирующую позицию в мероприятии.

Культура Культура Венедиктов назвал Киселева «вонючей мразью» В ответ на слова Киселева Венедиктов назвал его «вонючей мразью». Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».

Музыка Музыка Лидер The Prodigy вдохновился Москвой при записи нового альбома

Кино Кино Кейт Уинслет сыграет в фильме про однополую любовь Известная американская актриса Кейт Уинслет примет участие в съемках киноленты под названием «Ammonite» про однополую любовь.

Кино Кино «А вас я попрошу остаться»: Леонида Броневого не хотели снимать в кино Демонический персонаж Снимался Леонид Броневой немного, сам объясняя это "нестандартностью физиономии", но именно она превращает каждую его проходную роль в маленький шедевр двусмысленности и амбивалентности.

Театры Театры Александринский театр примет три одноактных балета звезд Мариинки В Александринском театре состоится уникальное балетное шоу. Сразу три звезды Мариинского театра проведут единый творческий вечер 26 декабря.

Культура Культура Российский бизнесмен снимет сериал о финансовых мошенниках Лебедев отметил, что прототипами героев станут известные бизнесмены, в том числе главы крупных российских банков.

Культура Культура Мединский вручит премии в области литературы о театре 17 декабря министр культуры РФ Владимир Мединский вручит премии в области литературы о театре «Театральный роман».

Музыка Музыка «Ленинград» спел про Омск и Егора Летова Сергея Шнурова с Омском связывает давняя любовь.

Культура Культура Путин поздравил Юрия Николаева с юбилеем Юрий Николаев отметит свой юбилей сегодня в Крокус Сили Холле. Поздравить Народного артиста России придут многие знаменитые артисты.

Культура Культура Лучшие новогодние образы представили нефтеюганские парикмахеры Нефтеюганские парикмахеры представили лучшие причёски для новогодней ночи.