Культура

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Филиппин
РБК
вчера в 23:27

Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. В тройку также вошла участница от Южно-Африканской Республики Тамарин Грин. В 2017 году победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 22-летняя представительница Южно-Африканской республики Деми-Ли Нель-Питерс.
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Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

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