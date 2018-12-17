Культура
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Филиппин
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница ФилиппинРБКвчера в 23:27
Второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. В тройку также вошла участница от Южно-Африканской Республики Тамарин Грин. В 2017 году победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 22-летняя представительница Южно-Африканской республики Деми-Ли Нель-Питерс.
РБКвчера в 23:27
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