Культура
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя участница из Филиппин Катриона Грэй. Видео вручения короны опубликовано в аккаунте конкурса в Twitter. На сайте конкурса отмечается, что Грэй имеет степень магистра по теории музыки.
РБКвчера в 23:27
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Театры
Заключенный под арест Кирилл Серебренников стал человеком года
Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года.
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Ахилл посетил премьеру оперы про котов в Эрмитажном театре
Белоснежный спортивный оракул пришел посмотреть на оперу «Дворцовые стражи», создателей которых вдохновил знаменитый хвостатый.
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Культура
Обладателя «Оскара» Джеффри Раша снова обвинили в домогательствах
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Кино
Богатые поклонницы ездили за Леонидом Броневым на гастроли
Про Леонида Броневого говорили, что у него фантастическая память и сложный характер.
Обновлено вчера в 17:10
Музыка
На юбилее бывшей жены Бондарчука Сурков спел под гитару
Песню «Немое кино» Бориса Гребенщикова спел под гитару помощник президента Владислав Сурков.
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Музыка
Ямпольская ответила стихами на стихи Шнурова о Совете по культуре
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Обновлено в 04:48
Музыка
Сергей Шнуров может представить Россию на «Евровидении»
Обновлено в 04:12
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Актриса Кейт Уинслет сыграет одну из главных ролей в лесбийской исторической драме Ammonite.
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Кино
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Сеть Netflix приобрела права на показ российского телесериала «Троцкий» с Константином Хабенским в главной роли.
Обновлено в 04:45
Музыка
У перенесшего два инсульта певца Носкова восстановилась речь
Как сообщает НТВ, музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал о самочувствии известного российского исполнителя Николая Носкова, который ранее перенес два инсульта.
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Культура
Открытки советских товарищей китайским покажут в Москве
Выставку китайской каллиграфии и живописи привезут в Москву в следующем году в рамках празднования 70-летнего юбилея дипломатических отношений России и КНР.
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Культура
Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей
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Кино
«Смерть Сталина» наградили на «Европейском Оскаре»
Объявлены лауреаты премии Европейской киноакадемии (также известной как «Европейский Оскар»).
Обновлено вчера в 03:53
Культура
В Нижнем Новгороде реконструировали последнюю выставку репрессированного художника Василия Маслова
Обновлено в 04:32