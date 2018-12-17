Культура

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Филиппин
РБК
вчера в 23:27

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала 24-летняя участница из Филиппин Катриона Грэй. Видео вручения короны опубликовано в аккаунте конкурса в Twitter. На сайте конкурса отмечается, что Грэй имеет степень магистра по теории музыки.
РБКвчера в 23:27

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Представительница Филиппин победила на конкурсе «Мисс Вселенная»

RT на русском00:30

Титул «Мисс Вселенная-2018» получила представительница Филиппин

Коммерсантъвчера в 23:30

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Филиппин

РБКвчера в 23:27

Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

URA.Ruвчера в 23:24

Представительница Филиппин победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

РИА Новостивчера в 22:03

Представительница Филиппин завоевала титул «Мисс Вселенная - 2018»

ТАССвчера в 21:59

Представительница Филиппин стала новой «Мисс Вселенная»

Газета.Ruвчера в 22:07
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