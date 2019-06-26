Финансы

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 годуРБК вчера в 23:39

К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN. «Такой уровень долгов был бы самым высоким за всю историю страны, и он продолжил бы расти», — заявили в CBO.
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Госдолг США к 2049 году достигнет 144% ВВП

Газета.Ru09:30

В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолга

Известия00:52

В Конгрессе сообщили, что госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 году

ТАССвчера в 23:06

В конгрессе спрогнозировали беспрецедентный рост госдолга США

РЕН ТВвчера в 23:55

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

РБКвчера в 23:39

Госдолг США достигнет через 30 лет «беспрецедентного» уровня — 144% ВВП

Эхо Москвы00:45

В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 лет

Интерфаксвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:56, Вашингтон
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