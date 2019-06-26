Финансы

В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 летИнтерфакс вчера в 17:00

Согласно прогнозу, госдолг вырастет с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году, а в 2049 году - до 144%. "Этот уровень долга станет самым высоким за всю историю страны, и он будет расти еще больше", - заявили в ведомстве.
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В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолга

Известия00:52

Госдолг США достигнет через 30 лет «беспрецедентного» уровня — 144% ВВП

Эхо Москвы00:45

В конгрессе спрогнозировали беспрецедентный рост госдолга США

РЕН ТВвчера в 23:55

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

РБКвчера в 23:39

Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе

Газета.Ruвчера в 23:31

В Конгрессе сообщили, что госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 году

ТАССвчера в 23:06

В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 лет

Интерфаксвчера в 17:00
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Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Спорт

Иранский двойник Месси обвиняется в совращении 23 женщин

Иранский футболист Реза Парастеш получил обвинения от 23 женщин в том, что он пытался их совратить.
Обновлено в 08:19
Политика

В России стремительно растет число дел об оскорблении власти

В России множится число возбужденных полицией административных дел о неуважении к власти.
Обновлено в 08:59
Футбол

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Политика

США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана

«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено в 07:04
Здоровье

Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться

По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей.
Обновлено в 08:34
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Авто

Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС

Opel представил новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС, которые в экстерьере почти не будут отличаться от обычного электрокара.
Обновлено в 05:02
Политика

В ПАСЕ поставили условия России для возвращения

Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Известная бизнесвумен Виктория Демидова во второй раз стала мамой

Вчера, 25 июня, у известной бизнесвумен Виктории Демидовой произошло радостное и волнующее событие – в одной из клиник Майами она родила второго ребенка – сына, отцом которого является Сергей Бойцов, о чем тут же сообщила своим почитателям, опубликовав в своем Instagram-аккаунте фотографию, сделанную прямо в больнице.
Обновлено в 06:37
Здоровье

Медицинский вертолет поступил на дежурство в детскую больницу Москвы

Санитарный вертолет ощутимо поможет детской больнице оказывать медицинские услуги маленьким пациентам еще оперативнее.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Суд получил ходатайство полиции об аресте «московского отравителя»

Таганский суд столицы получил ходатайство полиции об аресте уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Саратове ФСБ предотвратила теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Энергетика

В РАНХиГС спрогнозировали рост цен на бензин в России

Хестанов назвал текущее решение российских властей отказаться от сдерживания цен на бензин первым шагом к таким последствиям.
Обновлено в 08:32
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Fold показали на рендерах

Обновлено в 05:06
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Кино

Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

Боевую разведывательную машину впервые показали на «Армии-2019»

На форуме «Армия-2019» представители холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех впервые продемонстрировали специальную боевую разведывательную машину (СБРМ).
Обновлено в 03:59
Футбол

Вратарь молодёжной команды «Ромы» подтвердил, что переходит в «Спартак»

Вратарь молодёжной команды итальянского футбольного клуба «Рома» Андреа Романьоли опубликовал фото в своём Instagram с домашнего стадиона московского «Спартака» «Открытие Арена».
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

Обновлено в 07:55
Авто

Голландцы открыли предзаказ на электромобиль с солнечными батареями

Голландская компания Lightyear открыла предзаказ на электромобиль One, который сможет на одном заряде аккумуляторов преодолевать до 725 километров.
Обновлено в 07:19
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