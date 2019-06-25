Финансы
В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 годуРБК вчера в 23:39
К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN. «Такой уровень долгов был бы самым высоким за всю историю страны, и он продолжил бы расти», — заявили в CBO.
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К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.РБКвчера в 23:39
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