Финансы

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 годуРБК вчера в 23:39

К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN. «Такой уровень долгов был бы самым высоким за всю историю страны, и он продолжил бы расти», — заявили в CBO.
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В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолга

Известия00:52

Госдолг США достигнет через 30 лет «беспрецедентного» уровня — 144% ВВП

Эхо Москвы00:45

В Конгрессе сообщили, что госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 году

ТАССвчера в 23:06

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

РБКвчера в 23:39

Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе

Газета.Ruвчера в 23:31

В конгрессе спрогнозировали беспрецедентный рост госдолга США

РЕН ТВвчера в 23:55

В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 лет

Интерфаксвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Общество

Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»

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Иранского двойника Месси обвинили в совращении 23 девушек

Как сообщает Аптепа 3, по меньшей мере 23 женщины обвинили Парастеша в том, что он использовал свое сходство с Лионелем Месси, чтобы переспать с ними.
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Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
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Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
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Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Авто

Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным

Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
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Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

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В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
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Сегодня дело старшего лейтенанта Госбезопасности Кирсанова демонстрирует сотрудникам полиции и колоний, что если те что-то и пихали в людей, то они просто грубые шалуны.
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Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму

Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом.
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Политика

Нельзя прятать камеры на дорогах, заявил Путин

Президент напомнил, что камеры видеослежения нужны для сокращения количества аварий, для того, чтобы уменьшались травматизм и смертность на дорогах.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Происшествия

В Красноярском крае осуждена экс-замминистра: 10 лет и штраф 190 млн

Обновлено в 06:35
Политика

В Кремле назвали условия возвращения России в ПАСЕ

Ранее ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии организации.
Обновлено в 07:34
Политика

Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог

Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
Обновлено в 07:33
Энергетика

Независимые АЗС пожаловались на «регуляторные тиски»

Президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов обратился к первому вице-премьеру — министру финансов РФ Антону Силуанову с письмом, в котором говорится, что все виды топливного бизнеса в России — от переработки до розницы — попали в регуляторные тиски, сообщает РБК.
Обновлено в 07:32
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Здоровье

В Ивановской области принята программа развития детского здравоохранения

Власти Ивановской области утвердили программу развития детского здравоохранения до 2024 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Обновлено в 07:39
Общество

В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты

В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
Обновлено в 06:12
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Происшествия

Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг

Обновлено в 02:21
Общество

В Подмосковье три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ

Три подмосковных выпускника набрали по 300 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе первого зампреда правительства региона.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Общество

В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
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Происшествия

СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова

Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
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Армия и оружие

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МВД ДНР назвало Сергея Моторина, который в настоящее время является помощником начальника этого управления, причастным к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы).
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Спорт

МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания

Международный олимпийский комитет (МОК) на 134-й сессии в Лозанне (Швейцария) утвердил лишение статуса признания Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает ТАСС.
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Хоккей

Скотт вернулся из ЦСКА в «Брюнес»

31-летний канадец подписал с клубом трехлетний контракт. Скотт уже выступал в Брюнесе с 2013 по 2016 годы.
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Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ

Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
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Авто

Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС

Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
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