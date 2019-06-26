Финансы
В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 годуРБК вчера в 23:39
К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN. «Такой уровень долгов был бы самым высоким за всю историю страны, и он продолжил бы расти», — заявили в CBO.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Общество
Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»
Обновлено в 06:50
Спорт
Иранского двойника Месси обвинили в совращении 23 девушек
Как сообщает Аптепа 3, по меньшей мере 23 женщины обвинили Парастеша в том, что он использовал свое сходство с Лионелем Месси, чтобы переспать с ними.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18
Авто
Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным
Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
Обновлено в 05:40
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Происшествия
«Этого не может быть»: трибунал принял дело оперативника ФСБ, воткнувшего в петербуржца ствол карабина
Сегодня дело старшего лейтенанта Госбезопасности Кирсанова демонстрирует сотрудникам полиции и колоний, что если те что-то и пихали в людей, то они просто грубые шалуны.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму
Двое десантников-контрактников погибли в Крыму после неудачного прыжка с парашютом.
Обновлено в 04:06
Политика
Нельзя прятать камеры на дорогах, заявил Путин
Президент напомнил, что камеры видеослежения нужны для сокращения количества аварий, для того, чтобы уменьшались травматизм и смертность на дорогах.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Политика
В Кремле назвали условия возвращения России в ПАСЕ
Ранее ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии организации.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
Обновлено в 07:33
Энергетика
Независимые АЗС пожаловались на «регуляторные тиски»
Президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов обратился к первому вице-премьеру — министру финансов РФ Антону Силуанову с письмом, в котором говорится, что все виды топливного бизнеса в России — от переработки до розницы — попали в регуляторные тиски, сообщает РБК.
Обновлено в 07:32
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Здоровье
В Ивановской области принята программа развития детского здравоохранения
Власти Ивановской области утвердили программу развития детского здравоохранения до 2024 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
Обновлено в 07:39
Общество
В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты
В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг
Обновлено в 02:21
Общество
В Подмосковье три выпускника набрали по 300 баллов на ЕГЭ
Три подмосковных выпускника набрали по 300 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ), сообщили в пресс-службе первого зампреда правительства региона.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Происшествия
СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова
Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
МВД ДНР назвало Сергея Моторина, который в настоящее время является помощником начальника этого управления, причастным к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы).
Обновлено в 07:56
Спорт
МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания
Международный олимпийский комитет (МОК) на 134-й сессии в Лозанне (Швейцария) утвердил лишение статуса признания Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:34
Хоккей
Скотт вернулся из ЦСКА в «Брюнес»
31-летний канадец подписал с клубом трехлетний контракт. Скотт уже выступал в Брюнесе с 2013 по 2016 годы.
Обновлено в 07:44
Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ
Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
Обновлено в 06:56
Авто
Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС
Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28