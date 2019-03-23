Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершеноРИА Новости вчера в 17:29

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала
 в твиттере, что в администрации президента Дональда Трампа не получали доклад спецпрокурора и не были проинформированы о нем.
Дождьвчера в 18:44

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Спецпрокурор Мюллер закончил расследование «российского вмешательства» в выборы президента США

Pravda.Ru03:31

Расследование Боба Мюллера официально завершено — офис спецпрокурора направил отчет о расследовании в Минюст США

Эхо Москвы06:00

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

РИА Новостивчера в 17:29

В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера

РБК04:32

Мюллер завершил расследование дела о «российском вмешательстве»

ФАНвчера в 17:57

Мюллер сделал свое дело, Мюллер может уходить. Расследование о влиянии на выборы завершено

ТАССвчера в 23:54

CNN рассказал, как празднуют в Белом доме оправдание Трампа по «российскому делу»

Газета.Ru02:22
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Спорт

Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира

Обновлено в 03:11
Спорт

Евгения Медведева рассказала, что стала веганом

Российская фигуристка Евгения Медведева отказалась от употребления животного белка и стала веганом.
Обновлено в 02:46
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими

Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено 21 марта в 14:10
Хоккей

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук оценил свой сезон как ужасный

Для клуба, который за три сезона потратит на Ковальчука почти $ 20 млн, это приличные расходы на хоккеиста, который не играет.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Политика

Президент Турции посетит Россию 8 апреля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:27
Политика

Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма

Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Наука

Предложен новый способ назначения антибиотиков

Специалисты Университета Райса в Техасе предлагают назначать антибиотики новым способом.
Обновлено вчера в 01:55
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 02:04
Происшествия

В столовой на Невском мужчину ограбили на 800 тысяч рублей

По данным полиции, злоумышленник похитил сумку, в которой были деньги и личные вещи на сумму 800 тысяч рублей.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском

Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Иван Ургант: «Мы хранили эту информацию скрытой от чужих глаз»

Телеведущий Иван Ургант редко делится с подписчиками своего блога подробностями личной жизни, но в этот раз решил написать о важных вещах.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В центре Могадишо прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 04:20
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств

МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено 21 марта в 22:09
Спорт

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 64

Еще 28 человек числятся пропавшими без вести Количество погибших в результате взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая выросло до 64, пропавшими без вести считаются 28 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Яньчэн Цао Лубао.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие

НАТО обучит украинских военнослужащих по своим стандартам

Во Львовской области инструкторы семи стран НАТО планируют обучать украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие

Гвардейцы на Прудбое учились военному делу

Обновлено в 04:42
Наука

Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии

Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Общество

Галкин поспорил с Навальным о звездности Соловьева

Обновлено в 05:58
Политика

Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Во время мессы в Канаде напали на священника

На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

При пожаре в овощехранилище в Липецкой области погибли четыре человека

Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Госдума предложила «без разговоров сбивать их самолёты»

Обновлено в 05:49
Энергетика

«Татнефть» ведет переговоры по участию в совместных проектах в Казахстане, Узбекистане, Ираке

В Казани прошло очередное заседание совета директоров "Татнефти", сообщается на официальном портале компании.
Обновлено в 05:30
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