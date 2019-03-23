Расследование спецпрокурора Мюллера завершеноРИА Новости вчера в 17:29

с чего всё началось

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Спорт Евгения Медведева рассказала, что стала веганом Российская фигуристка Евгения Медведева отказалась от употребления животного белка и стала веганом.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома» В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.

Политика Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.

Хоккей Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук оценил свой сезон как ужасный Для клуба, который за три сезона потратит на Ковальчука почти $ 20 млн, это приличные расходы на хоккеиста, который не играет.

Политика Президент Турции посетит Россию 8 апреля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.

Политика Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.

Наука Предложен новый способ назначения антибиотиков Специалисты Университета Райса в Техасе предлагают назначать антибиотики новым способом.

Происшествия В столовой на Невском мужчину ограбили на 800 тысяч рублей По данным полиции, злоумышленник похитил сумку, в которой были деньги и личные вещи на сумму 800 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Иван Ургант: «Мы хранили эту информацию скрытой от чужих глаз» Телеведущий Иван Ургант редко делится с подписчиками своего блога подробностями личной жизни, но в этот раз решил написать о важных вещах.

Происшествия В центре Могадишо прогремел мощный взрыв Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Происшествия МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.

Спорт Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 64 Еще 28 человек числятся пропавшими без вести Количество погибших в результате взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая выросло до 64, пропавшими без вести считаются 28 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Яньчэн Цао Лубао.

Армия и оружие НАТО обучит украинских военнослужащих по своим стандартам Во Львовской области инструкторы семи стран НАТО планируют обучать украинских военнослужащих.

Происшествия Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.

Наука Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.

Общество В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.

Политика Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.