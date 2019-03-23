Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершеноРИА Новости вчера в 17:29
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в твиттере, что в администрации президента Дональда Трампа не получали доклад спецпрокурора и не были проинформированы о нем.Дождьвчера в 18:44
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Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира
Обновлено в 03:11
Спорт
Евгения Медведева рассказала, что стала веганом
Российская фигуристка Евгения Медведева отказалась от употребления животного белка и стала веганом.
Обновлено в 02:46
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено 21 марта в 14:10
Хоккей
Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук оценил свой сезон как ужасный
Для клуба, который за три сезона потратит на Ковальчука почти $ 20 млн, это приличные расходы на хоккеиста, который не играет.
Обновлено в 04:15
Политика
Президент Турции посетит Россию 8 апреля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 апреля посетит Россию. Об этом канцелярия главы республики сообщила в субботу, 23 марта, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:27
Политика
Лидер предвыборной гонки на Украине назвал условие возврата Крыма
Шоумен и политик Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке на Украине заявил, что считает условием возврата Крыма под контроль Киева смену власти в Москве.
Обновлено вчера в 19:56
Наука
Предложен новый способ назначения антибиотиков
Специалисты Университета Райса в Техасе предлагают назначать антибиотики новым способом.
Обновлено вчера в 01:55
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:04
Происшествия
В столовой на Невском мужчину ограбили на 800 тысяч рублей
По данным полиции, злоумышленник похитил сумку, в которой были деньги и личные вещи на сумму 800 тысяч рублей.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Иван Ургант: «Мы хранили эту информацию скрытой от чужих глаз»
Телеведущий Иван Ургант редко делится с подписчиками своего блога подробностями личной жизни, но в этот раз решил написать о важных вещах.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В центре Могадишо прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 04:20
Политика
Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств
МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено 21 марта в 22:09
Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 64
Еще 28 человек числятся пропавшими без вести Количество погибших в результате взрыва на химическом заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая выросло до 64, пропавшими без вести считаются 28 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Яньчэн Цао Лубао.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
НАТО обучит украинских военнослужащих по своим стандартам
Во Львовской области инструкторы семи стран НАТО планируют обучать украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
Гвардейцы на Прудбое учились военному делу
Обновлено в 04:42
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
Галкин поспорил с Навальным о звездности Соловьева
Обновлено в 05:58
Политика
Глава МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии правильными
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году были правильными.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Во время мессы в Канаде напали на священника
На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено вчера в 11:45
Энергетика
«Татнефть» ведет переговоры по участию в совместных проектах в Казахстане, Узбекистане, Ираке
В Казани прошло очередное заседание совета директоров "Татнефти", сообщается на официальном портале компании.
Обновлено в 05:30