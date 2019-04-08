Политика
В конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкцийРИА Новости 07:29
Американский конгресс постепенно теряет интерес к новым санкциям против России, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на слова сенатора от Республиканской партии Марко Рубио.
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Сейчас мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сумеем привлечь больше людей на свою сторону.
— Марко Рубио, американский политикКоммерсантъ 04:51
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