В конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкцийРИА Новости 07:29

Сейчас мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сумеем привлечь больше людей на свою сторону.

Американский конгресс постепенно теряет интерес к новым санкциям против России, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на слова сенатора от Республиканской партии Марко Рубио.

В конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

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