Политика
В США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиянГазета.Ru 06:54
Одной из санкций может стать отказ в выдаче американских виз тем гражданам РФ, которые поддерживают венесуэльских силовиков. Ввести персональные санкции против россиян, оказывающих поддержку властям Венесуэлы, предлагают в Конгрессе США.
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Происшествия
В голландском Утрехте произошла стрельба
Один человек погиб в результате стрельбы в голландском городе Утрехт. Об этом сообщило информагентство Нидерландов ANP.
Обновлено в 07:26
Общество
Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с Малашенко прошла в ритуальном зале кладбища, передает ТАСС.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере
Обновлено в 05:17
Политика
Австралия ввела новые санкции в отношении России
Австралия вводит новые санкции в отношении России, сообщается в понедельник, 18 марта, в заявлении МИД страны.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС
Президент России Владимир Путин во время визита в Крым дал старт работе Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:51
Политика
Песков высказался о сообщениях про травлю девочки после письма Путину
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что комментировать ситуацию с девочкой, которую якобы затравили после письма российскому лидеру, "нет необходимости".
Обновлено в 06:51
Экономика
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Политика
В Сети ответили Макаревичу на слова о присоединении Крыма
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на заявление музыканта Андрея Макаревича о Крыме.
Обновлено в 07:21
Общество
ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»
Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии.
Обновлено в 06:59
Политика
В Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.
Обновлено в 08:03
Финансы
Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года
В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.
Обновлено в 07:43
Музыка
Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Обновлено в 06:16
Музыка
Группа Rammstein перенесла летний концерт в Москве в «Лужники»
Культовая немецкая рок-группа Rammstein выступит в Москве 29 июля на большой спортивной арене "Лужники", организаторы перенесли выступление на эту площадку вместо ВТБ Арены из-за многочисленных обращений поклонников коллектива, которым не хватило билетов, сообщает пресс-служба концертного агентства TCI.
Обновлено в 08:19
Политика
НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине
НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.
Обновлено в 07:07
Общество
Суд отклонил иск депутатов о запрете использования реагентов в Москве
Иск подали муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина.
Обновлено в 09:03
Экономика
Прожиточный минимум гарантируют не всем должникам
В 2018 году ведомство подготовило законопроект, который предлагает при взыскании долгов из зарплат и пенсий россиян оставлять им доходы в размере прожиточного минимума.
Обновлено в 08:45
Происшествия
СК обвинил экс-прокурора Литвы в незаконном преследовании россиян
Экс-сотрудника Генпрокуратуры Литвы Симонаса Слапшинскаса заочно обвинили в незаконном уголовном преследовании россиян, участвовавших в событиях в Вильнюсе в 1991 году.
Обновлено в 08:59
Гаджеты
Представлены новые планшеты Apple iPad mini и iPad Air
Компания Apple без лишнего шума обновила некоторые из своих планшетов.
Обновлено в 08:55
Политика
Посол России в Белоруссии вновь ответил на выпад белорусского МИД
Возмущение по поводу претензий белорусского МИД выразил посол России в Белоруссии Михаил Бабич 18 марта на пресс-конференции, проводимой в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Минобороны передало властям Сахалина часть своих земель на Курилах
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче региону части земель, ранее управлявшихся Минобороны, сообщает RT.
Обновлено в 09:02
Происшествия
СК проводит обыски у производителя кваса «Никола»
Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.
Обновлено в 08:25
Политика
Названы две вероятные причины катастрофы Boeing в Эфиопии
Обновлено в 06:08
Культура
Парфенов выпустил первую серию новых «Намедни» в YouTube
Неделю назад Парфенов показал трейлер новых серий. Новые выпуски будут посвящены 40-м и 50-м годам XX века.
Обновлено в 08:28
Футбол
Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом»
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 06:47
Политика
В Кремле отреагировали на идею взыскать с Украины компенсацию Крыму
В Кремле не рассматривали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о взыскании компенсации с Киева в связи с потерями, которые понес Крым во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 06:40
Общество
Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии
В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.
Обновлено в 06:48
Политика
Вышинского этапировали из Херсона в Киев
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года.
Обновлено в 08:34
Общество
В Минприроды назвали самый проблемный регион «мусорной реформы»
Как сообщает РИА Новости, Кобылкин заверил, что его ведомство ежедневно мониторит ситуацию в регионах по «мусорной реформе», под наблюдением, а Архангельская область.
Обновлено в 08:17
Спорт
Загитова упала на первой тренировке перед ЧМ в Сайтаме
Обновлено в 06:16