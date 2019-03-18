В США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиянГазета.Ru 06:54

Одной из санкций может стать отказ в выдаче американских виз тем гражданам РФ, которые поддерживают венесуэльских силовиков. Ввести персональные санкции против россиян, оказывающих поддержку властям Венесуэлы, предлагают в Конгрессе США.

В США предложили ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян

Происшествия В голландском Утрехте произошла стрельба Один человек погиб в результате стрельбы в голландском городе Утрехт. Об этом сообщило информагентство Нидерландов ANP.

Общество Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище Церемония прощания с Малашенко прошла в ритуальном зале кладбища, передает ТАСС.

Политика Австралия ввела новые санкции в отношении России Австралия вводит новые санкции в отношении России, сообщается в понедельник, 18 марта, в заявлении МИД страны.

Политика Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС Президент России Владимир Путин во время визита в Крым дал старт работе Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность, сообщает РИА Новости.

Политика Песков высказался о сообщениях про травлю девочки после письма Путину Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что комментировать ситуацию с девочкой, которую якобы затравили после письма российскому лидеру, "нет необходимости".

Экономика С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.

Политика В Сети ответили Макаревичу на слова о присоединении Крыма Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на заявление музыканта Андрея Макаревича о Крыме.

Общество ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра» Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии.

Политика В Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.

Финансы Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.

Музыка Группа Rammstein перенесла летний концерт в Москве в «Лужники» Культовая немецкая рок-группа Rammstein выступит в Москве 29 июля на большой спортивной арене "Лужники", организаторы перенесли выступление на эту площадку вместо ВТБ Арены из-за многочисленных обращений поклонников коллектива, которым не хватило билетов, сообщает пресс-служба концертного агентства TCI.

Политика НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.

Экономика Прожиточный минимум гарантируют не всем должникам В 2018 году ведомство подготовило законопроект, который предлагает при взыскании долгов из зарплат и пенсий россиян оставлять им доходы в размере прожиточного минимума.

Происшествия СК обвинил экс-прокурора Литвы в незаконном преследовании россиян Экс-сотрудника Генпрокуратуры Литвы Симонаса Слапшинскаса заочно обвинили в незаконном уголовном преследовании россиян, участвовавших в событиях в Вильнюсе в 1991 году.

Гаджеты Представлены новые планшеты Apple iPad mini и iPad Air Компания Apple без лишнего шума обновила некоторые из своих планшетов.

Политика Посол России в Белоруссии вновь ответил на выпад белорусского МИД Возмущение по поводу претензий белорусского МИД выразил посол России в Белоруссии Михаил Бабич 18 марта на пресс-конференции, проводимой в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

Армия и оружие Минобороны передало властям Сахалина часть своих земель на Курилах Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче региону части земель, ранее управлявшихся Минобороны, сообщает RT.

Происшествия СК проводит обыски у производителя кваса «Никола» Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.

Культура Парфенов выпустил первую серию новых «Намедни» в YouTube Неделю назад Парфенов показал трейлер новых серий. Новые выпуски будут посвящены 40-м и 50-м годам XX века.

Футбол Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом» Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Политика В Кремле отреагировали на идею взыскать с Украины компенсацию Крыму В Кремле не рассматривали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о взыскании компенсации с Киева в связи с потерями, которые понес Крым во время нахождения в составе Украины.

Общество Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.

Политика Вышинского этапировали из Херсона в Киев Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года.