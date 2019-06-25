Финансы

В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолгаИзвестия 00:52

Госдолг США в 2049 году достигнет уровня в 144% от ВВП страны. Такой прогноз приводится в опубликованном 26 июня докладе Бюджетного управления конгресса США. По данным аналитиков, в этом году госдолг составит 78% ВВП, а через 10 лет увеличится уже до 92%.
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К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN
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В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолга

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