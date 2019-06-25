В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолгаИзвестия 00:52

с чего всё началось

Госдолг США в 2049 году достигнет уровня в 144% от ВВП страны. Такой прогноз приводится в опубликованном 26 июня докладе Бюджетного управления конгресса США. По данным аналитиков, в этом году госдолг составит 78% ВВП, а через 10 лет увеличится уже до 92%.

Происшествия В Саратове предотвратили теракт В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул ряд условий.

Шоу-бизнес Тодоренко сравнила свадебные хлопоты с подготовкой к мировому турне Делясь эмоциями и свежими снимками в компании подруг, ведущая шоу «Пятница с Региной» отметила: они провели финальную примерку свадебного платья и нарядов подружек невесты.

Происшествия Семь уголовных дел возбудили против московского отравителя Уголовные дела были возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 («Кража») и 162 («Разбой») УК РФ.

Авто Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7 Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.

Происшествия Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.

Экономика Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Авто Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.

Транспорт МВД обновляет правила регистрации транспортных средств Фото: АГН Москва МВД России разработало проект приказа, которым изменяются правила регистрации автомобилей и мотоциклов.

Общество В России могут снизить возраст совершеннолетия Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Космос Мощный выброс метана зафиксирован на Марсе Мощный всплеск метана был зафиксирован космическим аппаратом Curiosity на поверхности Марса.

Происшествия Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.

Общество Роскомнадзор начал сбор информации для закона об «устойчивом Рунете» Роскомнадзор начал сбор информацию у операторов связи в рамках подготовки к реализации закона об устойчивой работе интернета.

Авто BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster Новый электрический мотоцикл получил название BMW Vision DC Roadster и представлен в качестве концепта, подготовленного подразделением BMW Motorrad.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Политика Партия Порошенко опустилась в рейтинге на одну позицию ниже Ранее "Европейская солидарность" занимала третью строчку Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко за месяц до выборов опустилась с третьей на четвертую строчку рейтинга, на первом месте остается партия действующего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа".

Футбол РФС введёт лимит на легионеров формата «8+17» с нового сезона Российский футбольный союз (РФС) принял решение о новом формате лимита на легионеров с сезона-2020/21.

Политика Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.