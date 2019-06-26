Финансы

В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 летИнтерфакс вчера в 17:00

Согласно прогнозу, госдолг вырастет с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году, а в 2049 году - до 144%. "Этот уровень долга станет самым высоким за всю историю страны, и он будет расти еще больше", - заявили в ведомстве.
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В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолга

Известия00:52

В Конгрессе сообщили, что госдолг США достигнет 144% ВВП к 2049 году

ТАССвчера в 23:06

В конгрессе спрогнозировали беспрецедентный рост госдолга США

РЕН ТВвчера в 23:55

В конгрессе предупредили о росте госдолга США до 144% ВВП к 2049 году

РБКвчера в 23:39

Госдолг США достигнет 144% ВВП, заявили в конгрессе

Газета.Ruвчера в 23:31

Госдолг США достигнет через 30 лет «беспрецедентного» уровня — 144% ВВП

Эхо Москвы00:45

В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 лет

Интерфаксвчера в 17:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
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Происшествия

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
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Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

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Политика

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