Финансы
В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 летИнтерфакс вчера в 17:00
Согласно прогнозу, госдолг вырастет с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году, а в 2049 году - до 144%. "Этот уровень долга станет самым высоким за всю историю страны, и он будет расти еще больше", - заявили в ведомстве.
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К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN.РБКвчера в 23:39
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
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