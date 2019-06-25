Финансы

В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 летИнтерфакс вчера в 17:00

Согласно прогнозу, госдолг вырастет с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году, а в 2049 году - до 144%. "Этот уровень долга станет самым высоким за всю историю страны, и он будет расти еще больше", - заявили в ведомстве.
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К 2049 году размер госдолга США может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, следует из расчетов управления конгресса по бюджету (CBO), передает CNN
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В конгрессе США спрогнозировали рекордный рост госдолга

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