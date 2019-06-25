В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 летИнтерфакс вчера в 17:00

с чего всё началось

Согласно прогнозу, госдолг вырастет с 78% ВВП в 2019 году до 92% в 2029 году, а в 2049 году - до 144%. "Этот уровень долга станет самым высоким за всю историю страны, и он будет расти еще больше", - заявили в ведомстве.

В конгрессе США предупредили о росте госдолга до 144% ВВП через 30 лет

Здоровье Скворцова: в ОМС входит 95% объёма современных медицинских услуг Министр добавила, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для повышения качества и доступности медпомощи россиянам ведомство планирует создать систему защиты прав пациентов.

Кино Томаш Кот сыграет Николу Теслу в байопике Ананда Такера Польский актер Томаш Кот исполнит роль сербского изобретателя Николы Теслы в фильме о жизни ученого.

Политика США выделят Украине $4 млн на строительство складов для боеприпасов Согласно документу, Вашингтон выделит Киеву в течение двух лет $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов.

Армия и оружие Путин приказал привести армию в полную боевую готовность По замыслу, с шести утра в высшую степень боевой готовности должны привести часть войск Южного и Восточного военных округов, полный армейский состав Центрального военного округа (включает воинские части Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов), а также некоторые соединения Воздушно-десантных войск и транспортной авиации.

Транспорт Москва обновляет автобусный парк новыми моделями До конца года планируется обновить автобусный парк еще на 700 машин.

Экономика Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Игры В Steam стартовала летняя распродажа 25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.

Транспорт Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.

Политика На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".

Здоровье Медучреждения Оренбургской области получат новейшую аппаратуру В 2019 году в медицинские учреждения Оренбургской области приобретут оборудование для диагностики, лечения и ранней реабилитации пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Происшествия Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.

Здоровье Минздрав: число находящихся на учёте наркоманов за год снизилось на 8% Число наркоманов, находящихся на медицинском учёте в России, за год сократилось на 8%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул для этого ряд условий, говорится в соответствующей резолюции.

Авто Кроссовер Geely Boyue показал, каким станет новый Geely Atlas Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.

Общество Электронные сигареты запретили в Сан-Франциско Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где запретили электронные сигареты.

Футбол Давид Сильва покинет «Манчестер Сити» следующим летом Испанский полузащитник Давид Сильва объявил о том, что уходит из английского футбольного клуба "Манчестер Сити" по истечении срока контракта.

Наука Ученые раскрыли новый механизм старения Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.

Происшествия В Новосибирске на улице застрелили мужчину В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.